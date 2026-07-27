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Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare

Komerční sdělení   12:00

Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare a vyhrajte iWatch Series 11 nebo jógamatku Rio Mare! | foto: Archiv Rio Mare

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Léto, pohyb, dobré jídlo a odměny, které potěší každý aktivní den. Značka Rio Mare přichází s novou letní soutěží, ve které můžete od 1. 7. do 31. 8. 2026 vyhrát stylové iWatch Series 11 nebo každý den praktickou jógamatku Rio Mare. Princip je jednoduchý – stačí koupit produkt Rio Mare, zaregistrovat účtenku a jste ve hře.

Jak se zapojit do soutěže?

Spojte příjemné s užitečným! Zakoupením produktů Rio Mare si dopřejete kvalitní a chutné jídlo a zároveň získáte šanci vyhrát atraktivní ceny.

Stačí:

  1. Zakoupit alespoň jeden produkt Rio Mare od 1. 7. do 31. 8. 2026.
  2. Registrovat účtenku na webu www.riomare.cz/soutez.
  3. Čekat na losování a uschovat účtenku.

Čím více účtenek zaregistrujete, tím větší šanci na výhru máte.

Více informací o pravidlech soutěže naleznete na www.riomare.cz/soutez.

Užijte si léto s Rio Mare – lehce, chutně a v pohybu!

Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare a vyhrajte iWatch Series 11 nebo...

Proč si vybrat Insalatissime?

Řada tuňákových salátů Rio Mare Insalatissime spojuje kvalitní suroviny, skvělou chuť a praktické využití pro každý den. Saláty jsou ready to eat, bez nutnosti ohřívání, a skvěle se hodí do práce, na cesty, na výlety i jako rychlé lehké jídlo doma. Vyvážené kombinace prémiového tuňáka, zeleniny, luštěnin a obilovin přinášejí syté, ale zároveň lehké jídlo, které dodá energii kdykoliv během dne.

Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare a vyhrajte iWatch Series 11 nebo...

Insalatissime navíc nabízí širokou škálu chutí – od svěžích receptur přes sytější varianty až po limitované sezónní edice inspirované sezónní zeleninou. V nabídce nechybí oblíbené varianty Spring, Summer, Autumn či Winter ani další kombinace s kuskusem, quinoou nebo luštěninami.

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Témata: jídlo

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Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare

Komerční sdělení
Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare a vyhrajte iWatch Series 11 nebo...

Léto, pohyb, dobré jídlo a odměny, které potěší každý aktivní den. Značka Rio Mare přichází s novou letní soutěží, ve které můžete od 1. 7. do 31. 8. 2026 vyhrát stylové iWatch Series 11 nebo každý...

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