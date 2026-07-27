Zapojte se do letní soutěže s Rio Mare

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Léto, pohyb, dobré jídlo a odměny, které potěší každý aktivní den. Značka Rio Mare přichází s novou letní soutěží, ve které můžete od 1. 7. do 31. 8. 2026 vyhrát stylové iWatch Series 11 nebo každý den praktickou jógamatku Rio Mare. Princip je jednoduchý – stačí koupit produkt Rio Mare, zaregistrovat účtenku a jste ve hře.
Jak se zapojit do soutěže?
Spojte příjemné s užitečným! Zakoupením produktů Rio Mare si dopřejete kvalitní a chutné jídlo a zároveň získáte šanci vyhrát atraktivní ceny.
Stačí:
- Zakoupit alespoň jeden produkt Rio Mare od 1. 7. do 31. 8. 2026.
- Registrovat účtenku na webu www.riomare.cz/soutez.
- Čekat na losování a uschovat účtenku.
Čím více účtenek zaregistrujete, tím větší šanci na výhru máte.
Více informací o pravidlech soutěže naleznete na www.riomare.cz/soutez.
Užijte si léto s Rio Mare – lehce, chutně a v pohybu!
Proč si vybrat Insalatissime?
Řada tuňákových salátů Rio Mare Insalatissime spojuje kvalitní suroviny, skvělou chuť a praktické využití pro každý den. Saláty jsou ready to eat, bez nutnosti ohřívání, a skvěle se hodí do práce, na cesty, na výlety i jako rychlé lehké jídlo doma. Vyvážené kombinace prémiového tuňáka, zeleniny, luštěnin a obilovin přinášejí syté, ale zároveň lehké jídlo, které dodá energii kdykoliv během dne.
Insalatissime navíc nabízí širokou škálu chutí – od svěžích receptur přes sytější varianty až po limitované sezónní edice inspirované sezónní zeleninou. V nabídce nechybí oblíbené varianty Spring, Summer, Autumn či Winter ani další kombinace s kuskusem, quinoou nebo luštěninami.