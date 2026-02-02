Začít vařit rychleji, jednodušeji a o něco zdravěji

PENNY ve své aktuální věrnostní kampani nabízí praktické kuchyňské pomocníky, konkrétně produkty značky VIVESS a vy je nyní můžete vyhrát! Ve hře jsou horkovzdušné fritézy pro zdravější přípravu jídel bez přepalovaného tuku, stolní mixér 2v1 ideální na smoothie i polévky nebo elektrický kráječ zeleniny, který výrazně šetří čas při každodenní přípravě pokrmů.
Součástí kampaně jsou také kvalitní kuchyňské nože z nerezové oceli, skleněné dózy vhodné do mrazáku i na oběd do práce a oblíbená novinka – termohrnky v menším i velkém provedení, které udrží nápoje teplé či studené po dlouhou dobu.
Připravili jsme pro vás soutěž o tyto produkty. A pokud se na Vás štěstí neusměje, nezoufejte. Věrnostní kampaň PENNY běží až do 4. března 2026 a umožňuje získat všechny tyto produkty se slevou až 73 %.
Stačí nakupovat v PENNY – za každých 200 Kč nákupu získáte 1 bod. Po nasbírání 10 bodů si pak můžete vybrané kuchyňské vybavení pořídit se zvýhodněnou cenou.
Více na penny.cz
SOUTĚŽ
Vyhrajte chytré pomocníky do kuchyně – plný balíček obsahuje:
- 1× horkovzdušná fritéza VIVESS
- 1× elektrické struhadlo VIVESS
- 1× smoothie mixér 2v1 VIVESS
- 5× skleněná uzavíratelná dóza (různé velikosti)
- 1× skleněná uzavíratelná mísa na salát (3 300 ml)
- 1× velký termohrnek (1 200 ml)
- 1× izolovaný hrnek (300 ml)
- 5× kuchyňský nůž VIVESS – sada (kuchařský, santoku, loupací, na maso, univerzální)
Tak neváhejte, a přihlaste se do soutěže ZDE!