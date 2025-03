Je silná, empatická a milující. I s mámou můžete být kamarádky

Test: Jste s mámou kamarádky? 1 Jak často si voláte? a) Každý den.

b) Jednou za týden.

c) Jen když něco potřebuji. 2 Radíte se s mámou? a) Ano, často.

b) Výjimečně, nechci ji zatěžovat.

c) Řeším vše sama. 3 Chodíte spolu někdy na kávu? a) Pravidelně.

b) Občas.

c) Ne, to by mě ani ve snu nenapadlo. 4 Máte podobný pohled na život? a) Ano.

b) V něčem ano, v něčem ne.

c) Ne, každá jsme úplně jiná. 5 Víte, co vaši mámu nejvíc trápí? a) Ano a snažím se ji podpořit.

b) Možná.

c) Nemám vůbec ponětí. Nejvíce odpovědí a): Vaše máma je vaše nejlepší kamarádka a vy si její přítomnost užíváte.

Nejvíce odpovědí b): Máte hezký vztah, ale je zde prostor na ještě větší otevřenost a sdílení.

Nejvíce odpovědí c): Možná by stálo za to se zamyslet nad tím, jak vztah s mámou posílit – na to nikdy není pozdě!