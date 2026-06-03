Prstýnky, řetízky, náramky a jiná cingrlátka... Pro někoho jsou to zbytečnosti, pro jiného vzpomínky na významné chvíle – ať už jde o dárek k narozeninám či k výročí svatby, upomínky na dovolenou nebo dědictví po babičce. Šperky nejsou jen obyčejná „blyštítka“, ale mají pro vás i jinou, citovou hodnotu.
„Já nosím prstýnek po mamince. Je to obyčejný zlatý kroužek s malým českým granátem ve tvaru oválku, ale pro mě je to maminčino pohlazení a talisman pro štěstí,“ souhlasí čtenářka Jarmila.
Máte také doma něco podobného? Tady je malý manuál, jak můžete různé druhy šperků využít ve svůj prospěch.
Měď Vodič životní energie
Máte pocit, že vám docházejí baterky? Pokud cítíte rozmrzelost, únavu a celkový pocit, že jste zaseknutí v jednom bodě, ze kterého se nemůžete hnout, pořiďte si měděný šperk. Už nejstarší filozofie hovořily o tom, že měď dokáže rozproudit životní energii – „čchi“. Měď zároveň pomáhá uvolňovat napětí, například v situacích či místech, kde jste vystaveni chronickému stresu.
Tina doporučuje: Při výběru měděných šperků vsaďte na kombinaci s černým turmalínem, který tlumí negativní energii kolem vás.