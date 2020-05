Díky Golf resortu Beroun, galerii European Arts a rodině mistra Preissiga, máte možnost shlédnout některá, nikdy nevystavovaná díla Vojtěcha Preissiga a artefakty spojená s jeho životem.

Výstava bude zahájena slavnostním večerem 6.6.2020 v Golf resortu Beroun. Výstavu zahájí PhDr. Michael Zachař, který k tomuto počinu říká: „Preissigův výtvarný odkaz je naprosto ryzí, originální a kosmopolitní. Podobně jako Wiener Werkstatte či pařížská skupina Nabis, umělci jeho generace, je srozumitelný na celém světě. Společensky neklidné 20. století s totalitními režimy zapříčinilo, že někteří vskutku světoví čeští umělci nedosáhli na vyšší zahraniční uznání a proslulost, neboť jejich dílo se nevystavovalo a neprosazovalo“.

Pro veřejnost bude výstava nejsnadněji dostupná přímo v pražské galerii European Arts na adrese Senovážné náměstí 8, a to od 8. června, minimálně po dobu jednoho měsíce.

Vojtěch Preissig narozený v roce 1873, od mládí tíhl k umění a tiskařskému řemeslu, kterému se vyučil v Paříži. Studoval na Pražské Uměleckoprůmyslové škole, působil dlouhá léta i v USA, konkrétně v New Yorku a Bostonu. Ve Spojených státech vyučoval na škole Art Students League a věnoval se reklamní grafice. Později učil na Kolumbijské univerzitě. Za pobytu v USA se zabýval typografií a vytvářel abstraktní kompozice, které se blíží pozdějšímu op-artu než tehdejší geometrické abstrakci. Typografii také vyučoval na Wentworth Institut v Bostonu. Během první světové války byl činný v Československém zahraničním odboji a od roku 1917 pracoval v New Yorku pro odbočku Československé národní rady. Zde vytvářel propagační kampaně a organizoval nábory dobrovolníků. Po první světové válce také pracoval na nových možných podobách Československé vlajky. Po návratu do Československa v třicátých letech dvacátého století byl, mimo jiné, spolupracovník Památníku osvobození. Jeho zapojení do protinacistického odboje po vzniku protektorátu, bylo vlastně přirozeným vývojem s ohledem na celoživotní smýšlení Vojtěcha Preissiga. Tato účast se mu stala osudnou, neboť byl v roce 1940 zatčen Gestapem a v roce 1944 zemřel v koncentračním táboře Dachau.

„Doba kolem roku 1900 známá jako fin de siécle přinesla z centra tehdejšího dění z Paříže univerzální sloh - secesi. Zprvu vegetabilní dekor se proměnil záhy v geometrické variace, v jejichž nekonečnosti se zrodila moderní výtvarná kultura. Preissig si prošel tu cestu od samotného počátku, kdy se chtěl realizovat v dekorativní malbě, poznal Marolda a na jeho doporučení odjel do Paříže, kde našel způsob vlastního sebevyjádření především v rozmanitosti grafické práce“, říká PhDr. Michael Zachař.

Dílo Vojtěcha Preissiga je opravdu velice obsáhlé a zasahuje do všech odvětví umění, které si jen umíte představit. Velké množství olejomaleb, grafik, knižních ilustrací, leptů, rytin a užité grafiky. Dále experimentoval s novými technikami a postupy z nichž některé, jsou používány do současnosti. Velkým příspěvkem Vojtěcha Preissiga je také Preissigova antikva, řez písma s českými diakritickými znaménky, která byla poprvé použita k tisku přednášky prezidenta republiky, T.G.Masaryka.

Výstavu Vojtěch Preissig – Pohled do ateliéru, si rozhodně nesmí nechat ujít každý, kdo se zajímá o umění a historii Československa!