Výstava Jaroslava Valečky zve za obrazy s neobyčejnými příběhy

Vernisáž ve znamení obrazů a vyprávění
Nad plátny se diskutovalo, vzpomínalo i smálo. Návštěvníci objevovali svět, v němž se skutečné události, dětské zážitky a ústně předávané historky mění v novodobé legendy. Tragické se zde potkává s komickým, každodennost s tajemstvím a vesnická banalita s okamžikem, kdy jako by do lidského osudu zasáhla vyšší moc.
Od výbuchu v komíně k obrazům dětské paměti
Název výstavy vychází z historky o muži, kterému sousedka soustavně kradla dřevo. Do několika polen proto ukryl staré patrony; sousedčin komín následný výbuch nevydržel. Svérázná spravedlnost, černý humor a trest přicházející doslova shůry určují tón části výstavy. Oheň však není jediným motivem. Stejně důležité jsou první okouzlení, dětská dobrodružství a chvíle, které paměť po letech rozsvítila silněji, než jaké možná byly ve skutečnosti.
„Fascinuje mě, když je v obraze přítomný určitý moralistně pojatý úder shůry za zavrženíhodné chování – a zároveň se vše odehrává v prostředí obyčejné vesnické banality a černého humoru,“ říká Jaroslav Valečka.
„Valečkovy obrazy fungují jako otevřené příběhy. Nejprve diváka zasáhne jejich atmosféra, ale při delším pohledu se začnou vynořovat vzpomínky, humor i drobná lidská dramata. Právě proto stojí za to vracet se k nim a číst je znovu,“ doplňuje kurátorka výstavy Renata Mužíková.
|TŘI OBRAZY TŘI PŘÍBĚHY
|Opilá princezna Osmnáctiletá Dráža byla pro místní patnáctileté kluky jejich Sophií Lorenovou. Když jednou nemohla po návštěvě hospody ani chodit, dva obdivovatelé ji ve vánici vezli na saních do kopce domů. Promočení, unavení – a přesvědčení, že doprovázet Princeznu je velká čest.
|Akrobatka Děti sledovaly v televizi mistrovství Sovětského svazu v gymnastice. Jakmile déšť přešel ve sníh, vyrazily předvést vlastní číslo: s dlouhou tyčí balancovaly na zdi u zámecké zahrady. Hra, odvaha a dětská nerozvážnost se po letech proměnily v obraz.
|Žlutý stan Letní bivak nad vesnicí, kovbojské klobouky a vycházející měsíc. Kluci pozorovali žlutý stan, který ve tmě lehce poblikával. Ve vzpomínce však zářil jako nejjasnější lampa – obyčejný okamžik, jemuž dětská fantazie dala téměř magické světlo.
Komentované prohlídky odkryjí další vrstvy
Příběhy ukryté za plátny přiblíží dvě komentované prohlídky – v úterý 13. října a ve čtvrtek 22. října, vždy od 17 hodin. Nabídnou možnost podívat se na vystavená díla v širším kontextu a objevit detaily, které mohou při prvním setkání zůstat skryté. Výstava v Galerii ve věži potrvá do 25. října 2026.
Obraz může zůstat s vámi
Zaujal vás některý z vystavených obrazů? Vybraná díla je možné zakoupit nebo rezervovat prostřednictvím webových stránek Jaroslava Valečky. Originální obraz může dát interiéru osobitost, stát se nadčasovou hodnotou i darem s vlastním příběhem – a možná také nečekanou inspirací pro letošní Vánoce. Stačí jen Jaroslava kontaktovat a domluvit si schůzku a poradenství.
Více na www.valecka.eu.
|PAMĚTI PYROMANA Jaroslav Valečka | Galerie ve věži, Novoměstská radnice, Praha | 7.–25. 10. 2026 | Komentovaná prohlídka 22. 10. vždy od 17 hod.