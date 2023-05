Vylepšete na jaře svou fyzickou i psychickou kondici

Od semínka po doplněk stravy

Ať už patříte mezi lidi, kteří pečlivě studují etikety kupovaného zboží nebo ty, kteří bezmyšlenkovitě hází do košíku, co se jim líbí, je na čase zamyslet se, odkud pocházejí suroviny, kterými živíte své tělo. A právě na tom značka Nutrilite™ staví již více než 80 let. Nutrilite™ využívá k pěstování a zpracování přírodních surovin vlastní organické farmy, které zabírají přes 2 420 hektarů půdy. Díky dlouholeté tradici společnost získala velmi cenné zkušenosti, ze kterých čerpá při výrobě doplňků stravy.

Buďte na jaře fit

Lidské tělo je živý organismus, který usiluje o vnitřní rovnováhu, aby mohl fungovat co nejlépe. I proto je potřeba neustále doplňovat živiny, a podpořit ho v jeho nikdy nekončícím koloběhu činností.

Doplněk stravy Nutrilite™ Daily od Amway obsahuje 20 nepostradatelných vitaminů a minerálů a výtažky z třešní acerola, fialové mrkve nebo bezinky. Doplněk stravy podporuje obranyschopnost organismu, přispívá k normální funkci imunitního systému a napomáhá udržení normálního stavu zraku. Neobsahuje umělá barviva, aromata, konzervační látky, sladidla, lepek ani laktózu. Je založený pouze na rostlinných složkách, díky čemuž tělu poskytnete důležitou podporu a doplníte potřebné živiny.