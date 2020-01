V šesti letech uprosila rodiče, aby jí zaplatili hodiny kytary, ve dvanácti už poprvé koncertovala a v sedmnácti vyhrála festival Porta, kde si jí všimli muzikanti z kapely Jelen. Dnes, v osmnácti letech, má na kontě debutové EP Zhasni den, čtyřicet koncertů s kapelou Jelen či předskakování skupině Divokej Bill na jejich narozeninovém koncertě pro téměř sedm tisíc lidí. Nyní vydává nový singl i s videoklipem Neposloucháš, ke kterému si sama napsala text a doprovodila se na kytaru.

První oficiální singl Neposloucháš vychází pod taktovkou producentů Martina Ledviny a Ondřeje Turtáka, známého jako ODD. Nový singl popisuje autorka jako svou srdcovku, jež vypovídá o dnešní trochu zběsilé době, kdy na sebe sice mluvíme, ale často se vůbec neposloucháme. „Píseň je pro mě i milostnou zpovědí a příběhem toho, že každý z nás někdy myslí na někoho, na koho by zrovna myslet neměl nebo nechtěl,“ říká o singlu Tereza a povzbuzuje fanoušky, aby si v textu našli svůj vlastní příběh.

K poslouchání a přemýšlení přímo vybízí i konec videoklipu, který režisér Ondřej Kudyn nechal otevřený, aby si nakonec mohl každý dosadit svůj vlastní závěr. O natáčení klipu mluví Tereza s úsměvem. Vzpomíná, jak se všichni ráno naskládali do auta a od rána do večera jezdili a točili po celé Praze. „Panovala skvělá atmosféra a já doufám, že je to z videoklipu cítit,“ komentuje autorka.

Tereza Balonová se pyšní vedle naprosto unikátního hlasu a projevu celkovým muzikantským talentem. Jak říká její producent Martin Ledvina: „Tereza plynule přechází od nástroje k nástroji, a s každým si dělá, co chce, vládne andělským hlasem, který ve svojí vyzrálosti a emocionálnosti nemá obdoby.” Texty si píše sama a na svůj věk jim dává nevídanou hloubku. Doprovází se pouze kytarou a looperem – zařízením, které nahrává a vrství zvuky přes sebe. Používá ho Terezin vzor - Ed Sheeran, od kterého se neustále inspiruje.

Nejmladší naděje české pop music má na nadcházející rok velké plány. Kromě maturity bude pracovat na písních do svého debutového alba, které je naplánované na rok 2021.