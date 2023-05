Všechno pro naše zlatíčko

„Každý večer používáme výživný krém na obličej a tělo BEBELO® Baby Cream, který krásně vyživuje, zvláčňuje a hydratuje Mateovu pokožku. Jeho vůně je mi moc příjemná, vím, že mi bude ještě dlouho připomínat tohle krásné miminkovské období,“ říká rozněžněle Nikola. Krém obsahuje šťávu z aloe vera, výživný panthenol a vitamin E, zklidňující výtažek z měsíčku a bambucké máslo, které zvláčňuje, hydratuje a chrání dětskou pokožku. Synkovo každovečerní koupání má na starost tatínek David, který si oblíbil používání jemného mycího gelu Bebelo Baby Wash 3v1, což je extra jemný šampon, mycí gel a báječná pěnová koupel v jednom. „Z čeho jsme ale opravdu nadšení, je pečující olejíček Bebelo Baby Oil.“

Stačí použít skutečně jen kapičku! Díky obsaženému vitaminu E vyživuje a chrání dětskou pokožku před vysušením,“ pochvaluje si šťastná maminka. Olejíček můžete přidat do vany před koupáním nebo si ho nakapejte do dlaní a jemně vmasírujte do pokožky děťátka po vykoupání.

K dostání v lékárnách Dr.Max a na e-shopu drmax.cz.

S láskou k miminkům

Značka BEBELO® nabízí vše, co potřebujete k péči o své miminko – při jeho krmení, koupání i pro spokojený spánek. Kromě kvality se výrobky BEBELO® vyznačují prvotřídní bezpečností, dobrou snášenlivostí a snadnou manipulací, aby rodičům, kteří je používají, co nejvíce usnadnily život.

Základem mléčné výživy BEBELO® je kvalitní mléko, které pochází z farem, kde dodržují kritéria tzv. Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage. To znamená, že proces výroby mléka je pečlivě kontrolován, pasoucí se zvířata mají zajištěné optimální životní podmínky a striktně se dbá na ochranu životního prostředí i úsporu energií. BEBELO® mléka jsou bez palmového oleje. Milujeme zvířata a přírodu a v žádném případě nepodporujeme odlesňování deštných pralesů, které způsobuje rozšiřování plantáží palmy olejné. Věříme, že i malý přínos každého z nás může znamenat velké věci.

Kojení je nejlepší způsob výživy kojenců.

PROČ SI VYBRAT BEBELO® MLÉKO?

Rozvoj mozku

Pokračovací mléka BEBELO® obsahují optimální poměr nenasycených mastných kyselin jako je kyselina alfa-linolenová, která podporuje rozvoj mozku.

Správný růst

Mléka jsou zdrojem vápníku a vitaminu D, které jsou důležité pro správný růst a vývoj kostí.

Imunita

Železo je důležité pro tvorbu červených krvinek a hemoglobinu a přispívá k normální funkci imunitního systému. Mléka BEBELO® obsahují železo ve formě mikrokapslí Lipofer®.

Probiotika

Bakterie mléčného kvašení Bifdobacterium lactis je podobná těm bakteriím, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce a trávicím traktu plně kojených dětí.

Jaké proteiny obsahují pokračovací a batolecí mléko BEBELO®?

V mléce rozlišujeme 2 typy proteinů: syrovátku a kasein. Syrovátka jsou lehce stravitelné, málo sytivé a nerozpustné bílkoviny, kaseiny jsou pomaleji stravitelné, a proto dobře zasytí. Ideální poměr kasein vs. syrovátka doporučován nutričními specialisty je 35:651 (jako v mateřském mléku) a tomuto poměru se mléka BEBELO® přibližují. Výsledkem je kojenecká a batolecí výživa, která je co nejpodobnější mateřskému mléku a je velmi dobře stravitelná.

Pokračovací kojenecká mléčná výživa BEBELO MILK 2 pro miminka od ukončeného 6. měsíce

BEBELO MILK 3, mléko určené pro děti od ukončeného 12. měsíce

K dostání v lékárnách Dr.Max a na e-shopu drmax.cz.