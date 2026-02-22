Přehnaně pečují a nedají volnost. Tak pečují vrtulníkoví rodiče

Tereza Dusová
Snad každý rodič se snaží své dítě chránit. Stejně jako v mnoha jiných případech ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Mohl by se z vás totiž stát „vrtulníkový rodič“. Co to přesně znamená? Nepatříte k těm, kteří se až nezdravě starají?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto:  Shutterstock

Když je rodič na své dítě příliš tvrdý, může mu zadělat na pořádné trauma. Pokud ho naopak nechá vyrůstat jako „dříví v lese“, také to nepřinese nic dobrého. A pakliže ho zahrnuje až přehnanou láskou, opět se setkává s kritikou.

Jaký typ rodičovství je tedy ten správný? Může se zdát, že jste se nechtěně zapojili do „soutěže“, kterou nemůžete vyhrát. Ruku na srdce – nikdo se nemůže zavděčit všem. A řídit se přesně podle tabulek nebo doporučení okolí rozhodně není správná cesta. Každý má individuální potřeby. Žádný extrém však není dobrý.

Dnes se pojďme podívat na fenomén přehnané rodičovské péče, kdy se dítě stane středobodem celého rodičovského světa. Pro takové rodiče se vžil termín „helicopter parents“, pro který se v češtině ustálil výraz „vrtulníkový rodič“. Ten do života svého dítěte zasahuje až příliš a překračuje tím jeho osobní hranice.

Držet nad dítětem ochranou ruku je zcela v pořádku, odborníci se však shodují, že když se tak děje dlouhodobě a v přehnané míře, je to spíše na obtíž.

„Takoví rodiče se řídí představou, že dítě je šťastné tehdy, jsou-li naplněny všechny jeho potřeby. Dítě je pak zvyklé, že je rodič nablízku a dělá věci za něj, pro něj,“ vysvětluje psychoterapeutka Alena Večeřová Procházková v knize Pomoc dětské duši.

Jaké prostředí dítě potřebuje, aby se riziko rozvoje autismu co nejvíce...

Následky přílišné lásky

  • Nízké sebevědomí: už v pubertálním věku mohou děti spatřovat rozdíly mezi tím, co zvládnou (nebo spíš nezvládnou) oproti svým vrstevníkům. Srovnávají se a jejich sebedůvěra klesá.
  • Nerozhodnost: po celý život mělo dítě za zády rodiče, kteří mu říkali, co je a není správné, co by mělo dělat. V dospělosti tak tyto děti nemají vlastní názor a snaží se jen plnit přání a rozkazy druhých.
  • Nesamostatnost: ze strachu neposílají „vrtulníkoví rodiče“ své děti na tábory ani na školy v přírodě. To může vést k tomu, že si dítě nebude schopno říct o to, co potřebuje, ani si samo zabalit batůžek.
  • Problém s autoritami: dříve nebo později přijde období vzdoru, kdy si dítě začne budovat vlastní osobnost. Bude chtít vzdorovat nejen rodičům, ale i jiným dospělým. Může se tak potýkat s problémy v rodině i ve škole.

Psycholožka Barbora Downes pro Český rozhlas upozornila i na měnící se trend ve výchově – dřív se rodiče snažili, aby jejich dítě bylo slušné, dnes, aby bylo šťastné.

V reálném životě to vypadá tak, že zatímco „běžný“ rodič upozorní dítě na to, že když bude jezdit na koloběžce příliš rychle, odře si koleno, „vrtulníkový rodič“ ho ze strachu na koloběžku ani nepustí.

„Zakazují hrát si například s klackem nebo kamínkem, a to jen proto, že je špinavý. Dítě je neustále omezováno zkoumat a objevovat svět,“ vysvětlila další příklad Downes.

O pár let později se přehnaná péče projeví i ve škole. Místo aby se dítě naučilo samo si hlídat a připravovat věci, maminka s tatínkem mu raději tašku sami připraví nebo za něj vypracují úkol.

„Dítě je zvyklé sdělovat, co potřebuje, ale samo neumí využít svůj potenciál k tomu, aby se o sebe postaralo,“ vysvětluje následky psycholožka.

Může se to zdát jako podání pomocné ruky a projev bezmezné lásky, ale s přibývajícím věkem jsou tyto děti nesoběstačné, závislé na pomoci druhých a hlavně se špatně smiřují s neúspěchem – a to jak ve škole, tak později i v práci.

V pubertálním věku se navíc může dostavit vzdor a dítě nabude dojmu, že ho rodiče staví do role, že samo nic nezvládne, což podrývá jeho sebevědomí. Nejvíc se učíme chybami, a pokud je svému dítěti nedovolíme udělat, bude žít v přesvědčení o vlastní dokonalosti. O to horší pro něj bude střet s realitou.

Abychom ale nebyli jen negativní. „Vrtulníkový rodič“ má i rysy důležité pro pocit bezpečí. Děti se obvykle mohou spolehnout, že nebudou mít ve škole problémy, případně se jim vždy dostane podpory a návodu, jak je vyřešit (pokud je tedy rodiče nebudou chtít řešit za ně). Jejich sny nezlehčují, ale snaží se jim pomoct je uskutečnit. Stejně tak nebagatelizují jejich problémy.

Poznáváte se v rysech „vrtluníkového rodiče“? Je čas na změnu. Stanovte si jasné hranice – a to nejen pro blaho dětí, ale i své vlastní. Jednou totiž vyletí z hnízda a nemít je stále pod kontrolou může být pro rodiče frustrující. Obzvlášť pokud nemají žádný jiný koníček.

Co znamená „vrtulníkový rodič“

  • Vysvětlení tohoto pojmu je skoro až poetické. Jedná se totiž o rodiče, kteří se v nadneseném slova smyslu nad svým dítětem na každém kroku vznášejí, snaží se mu být oporou, chrání ho před všemi nástrahami světa a mají až panickou hrůzu z toho, že by se jejich dítěti něco stalo. Tím nemáme na mysli rozbité koleno, nýbrž jakékoli špatné zkušenosti.
  • Výraz „helicopter mother“ neboli „helikoptérová matka“ poprvé použil v roce 1969 učitel a dětský psycholog Haim Ginott v souvislosti s teenagery, kteří si stěžovali na rodiče, kteří jim nedopřejí žádnou volnost ani prostor.
  • V psychologii se už tento termín usídlil a týká se i rodičů dětí předškolního věku nebo dokonce miminek – zkrátka všech, kteří drží své potomky v „bublině“. To má však následky nejen fyzické (např. oslabenou imunitu), ale v dospělosti hlavně psychické problémy.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

