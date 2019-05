Příběh Teda Bundyho je strašlivý a v mnoha ohledech fascinující i dnes, čtyřicet let poté, co Amerika seděla přilepená k obrazovkám a sledovala soudní proces s ním. Bundy spáchal minimálně třicet vražd mladých žen, všechny omráčil, brutálně uškrtil a znásilnil, často posmrtně. Jeho krvavý koníček budil hrůzu, přesto se během procesu i po něm stal miláčkem mnoha žen a dívek. Dokonce se ve vězení oženil a zplodil dceru. Nebyl to žádný odporný podivín a hnusný vrah, Ted Bundy byl okouzlující, vzdělaný a inteligentní krasavec. Díky svému šarmu se vždy snadno seznámil a odvedl svou oběť bez problémů z veřejného baru někam pryč, kde mohli být sami. Dvakrát utekl z vězení, jakoukoliv vinu přes deset let popíral a věřil, že svým odzbrojujícím úsměvem a osobním kouzlem si vedle zástupu zamilovaných žen nakonec nakloní i porotu.

Překvapivým vypravěčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy.

Netflix uvedl letos dokument o Tedu Bundym plný autentických záběrů a rozhovorů s ním. Šarmantní vrah znovu pobláznil řadu divaček, které psaly, že Bundy je opravdu sexy, až se musel Netflix proti adoraci usvědčeného vraha veřejně ohradit.

Zlo s lidskou tváří vzbudilo velký ohlas na festivalu v Sundance nejen obsazením hollywoodského hezouna Zaca Efrona do role Teda Bundyho.

Na trailer se můžete podívat zde: