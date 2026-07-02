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Projděte se potokem ke zdraví. Poradíme, jak se pustit do vodoléčby správně


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Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Málokdo tuší, co všechno dokáže obyčejná voda. Posiluje imunitu, podporuje zdravý spánek, zklidňuje nervy, tiší migrény, omlazuje, navrací duševní pohodu... A to všechno za hubičku. Využijte toho.

Nadšeným propagátorem vodoléčby byl v 19. století známý německý kněz a léčitel Sebastian Kneipp, který vyzkoušel všechny vodní procedury sám na sobě. V roce 1846, ještě jako student, onemocněl plicní tuberkulózou a tehdejší lékaři nad ním zlomili hůl.

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On to ale nevzdal, a když později narazil na knihu Johanna Siegmunda Hahna o léčebné síle studené vody, začal s velmi netradiční léčebnou metodou – pravidelně prováděl několikaminutovou koupel ve studených vlnách Dunaje, kterou poté vždy doplnil krátkým sprintem.

Tuto proceduru později doplnil o koupele pouze určité části těla a polévání studenou vodou. Jeho zdravotní stav se neustále zlepšoval, až se Sebastian Kneipp nakonec zcela vyléčil.

Na základě svých zkušeností pak vytvořil komplexní ozdravný program, jehož hlavní pilíře tvoří vodoléčba, pohyb na čerstvém vzduchu, zdravá výživa, léčivé bylinky a „uspořádaný způsob života“. Tak navrátil zdraví desetitisícům pacientů.

Projděte se studeným potokem

Kneippovu kúru můžete provádět všude tam, kde teče nějaký potok nebo říčka. Je pouze nutné, aby voda neměla víc než osmnáct stupňů Celsia a její hladina by měla sahat těsně pod úroveň zadní strany vašich kolen.

Pozor

  • „Vodní chůzi“ neprovádějte, trpíte-li infekcí močových cest či močového měchýře, onemocněním ledvin, infekcí v břišní oblasti nebo vážnými oběhovými problémy.
  • Není vhodná ani během menstruace.

Postavte se do vody a začněte přešlapovat na místě. Při každém kroku úplně vynořte jednu nohu a špičku propněte směrem dolů. Pokračujte tak dlouho, dokud to pro vás bude únosné (není účelem, abyste se přemáhali a drkotali zuby).

Až skončíte, rukama (ne ručníkem) si otřete vodu z nohou, oblečte si ponožky, obujte pohodlnou obuv a vyrazte na procházku nebo se protáhněte krátkým cvičením. Během chvilky pocítíte velmi příjemné teplo, které se vám rozlije v nohou.

Celou tuto proceduru můžete ještě dvakrát nebo třikrát zopakovat.

Kneipp - brouzdání naboso ledovou vodou

Vezměte si na pomoc dva kbelíky s vodou

Další jednoduchou a zároveň účinnou procedurou je střídavá koupel, pro kterou potřebujete dva kbelíky, kam se pohodlně vejdou vaše nohy.

Jeden naplňte studenou (12–18 °C) a druhý teplou vodou (36–38 °C). Nejdřív nohy na 5 minut ponořte do teplé vody a potom je na 10–15 vteřin přendejte do studené vody.

Proveďte celkem dvakrát (střídavá koupel končí studenou vodou). Nohy potom důkladně osušte a navlékněte si teplé ponožky, případně nohy zahřejte masáží.

Jak pomáhá „vodní chůze“

  • povzbuzuje krevní oběh
  • zpevňuje cévní stěny
  • doporučuje se při léčbě křečových žil
  • posiluje imunitní systém
  • podporuje dobrý spánek (provádí-li se večer)
  • zmírňuje bolesti při migrénách
  • harmonizuje nervový systém
  • uvolňuje namožená chodidla
  • zlepšuje celkový metabolismus

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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