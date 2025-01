Naslouchejte svým hodinám. Přesně říkají, jak naše tělo pracuje

Část 1/5

Spíte dobře, nebo občas probdíte kus noci? A je to vždycky plus minus stejná hodina, nebo to bývá různé? Přemýšleli jste někdy o tom, proč se budíte, když máte za sebou náročný den, a přesto tělo nechce odpočívat a načerpat síly spánkem?

Co je to za budík v našem organismu, který nám pomyslně zazvoní někdy uprostřed noci, my otevřeme oči a zíráme do tmy? Kdo nebo co za to může?

Spánek je fuč

Čistě hypoteticky, představte si následující situaci. Uběhla teprve polovina noci, ale my se najednou probereme ze spánku čilí, odpočatí, pohled na hodiny nám říká, že by bylo dobré zase zabrat a spát, nebo se zítra budeme cítit a vypadat jako zmuchlaný papír.

Jenže ležíme ve své posteli a nejde to, nemůžeme znovu zabrat, i když rozum radí, že by to bylo třeba. A další noc se vše opakuje. Je to náhoda? Spíše ne.

Tělo volá o pomoc

Podle tradiční čínské medicíny za takovým buzením ve stejný noční čas může být jakýsi vnitřní poplach našeho organismu, signál, který k nám tělo vysílá a jehož prostřednictvím nás na něco upozorňuje. Děje se to tehdy, když se některému z orgánů nedaří dobře.

Číňané vysledovali, jak lidské tělo přes den a přes noc pracuje, sestavili jakýsi graf, že kterého lze na první pohled zjistit, o který orgán se jedná. Podle čínské medicíny fungují v našem těle vnitřní hodiny, vnitřní řád a pořádek, podle kterého každý orgán v těle „jede“ na plné pecky a činí se, anebo „vypne“ a odpočívá.

Dvě a dvě hodiny denně

Základem této teorie je myšlenka, že klid nebo naopak aktivita orgánů jsou propojeny s prouděním naší životní energie čchi. Za 24 hodin proteče čchi po neviditelných energetických dráhách (tzv. meridiánech), kterých je 12, jednou celým lidským tělem. Během konkrétních dvou hodin meridiánem proudí energie v mimořádné intenzitě (to je orgán aktivní a jede na plné obrátky) a o 12 hodin později zas jenom velmi slabě (tehdy odpočívá a je v klidu).

Abychom to lépe pochopili, vezměme si například játra. Mezi 1. a 3. hodinou v noci nastává jejich vrcholný výkon, čistí sebe i celý organismus. Je-li však proudění čchi v některém meridiánu narušeno, dochází k přerušení toku energie, a tím často k problémům s příslušným orgánem. Nedostatek energie se projevuje třeba migrénou, závratěmi, kožními problémy a poruchami spánku. Pokud se dotyčný člověk opakovaně probouzí v době mezi 1. a 3. hodinou v noci, je reálný předpoklad, že ho zlobí játra.

Proti takovým blokádám energie pomáhá například relaxační cvičení, tradiční čínské čaje i naše další tipy.