Úplněk vládne našim životům. Jak nás ovlivňují měsíční fáze?

Měsíc je druhé nejnápadnější těleso naší oblohy. Pohybuje se od východu k západu stejně jako Slunce, hvězdy a planety, což je způsobeno otáčením Země opačným směrem. A mění také svou podobu – v závislosti na tom, z jakého směru ho právě osvětlují sluneční paprsky.

„Od úzkého srpku viditelného za soumraku na západě dorůstá večer do první čtvrti, kdy nabývá podobu D jako půlměsíc, týden poté doroste do úplňku, kdy je naproti Slunci a zůstává viditelný po celou noc. Pak ubývá (tzv. couvá), týden po úplňku se zúží do poslední čtvrti s podobou zrcadlově převráceného D a viditelný je ráno. Konečně jako úzký srpek podoby C mizí v záři svítání a mění se v neviditelný nov,“ uvádí se v Lunárním diáři Krásná paní na rok 2024.

Pravdou je, že ze všech měsíčních fází člověka odjakživa nejvíc fascinují právě úplňky. V nadcházejícím období si kromě těch „obyčejných“ užijeme také tzv. superúplňky, které jsou ještě o něco jasnější a zářivější. Rekordní superúplněk nastane 17. října 2024 ve 13 hodin 26 minut středoevropského letního času. Další o trochu méně výrazný superúplněk pak budeme moct pozorovat 18. září a 15. listopadu.