Důvod je nasnadě. Fyzická aktivita stimuluje v mozku produkci endorfinů, což jsou látky, které jsou spojovány s pocitem štěstí a pohody. „Když cvičíte, uvolníte napětí a stres, což vede k okamžitému zlepšení nálady,“ říká Matěj Ptáček, trenér fitness sítě Form Factory.
Tento fakt potvrzují i odborné studie, podle kterých dokonce i krátká fyzická aktivita (třeba když jednou svižně obejdete blok se svým čtyřnohým parťákem) může zlepšit náladu a snížit úzkost.
Mezi jednu z nejúčinnějších aktivit pro uvolnění napětí a stresu považují odborníci běhání, při kterém se vyplavují negativní emoce. Podobně účinná je také jízda na rotopedu, která vám parádně rozproudí krev a posílí srdíčko.
Pro lepší spánek
Trápí vás, že se večer převalujete v posteli, a ne a ne zabrat? Vhodná fyzická aktivita může pozitivně ovlivnit i kvalitu spánku. Pomáhá tělu lépe relaxovat a připravuje ho na odpočinek. Lidé, kteří pravidelně cvičí, mívají hlubší a klidnější spánek, což opět vede k tomu, že přes den lépe zvládají stres.
Ale pozor: Provozujete-li sportovní aktivity až ve večerních hodinách, může to váš spánkový rytmus naopak rozhodit. Ideální dobou pro cvičení je ráno.
Pokud cvičíte až v pozdních odpoledních hodinách, myslete na to, že dvě až tři hodiny před spaním byste měli vit v klidovém režimu (relaxace s příjemnou hudbou, pěknou knížkou apod.).
Proti depresím
Lidé, kteří rádi a často cvičí, méně trpí depresemi. Studie poukazují na to, že pravidelná fyzická aktivita nejen snižuje riziko vzniku deprese, ale pomáhá také snižovat její příznaky u těch, kteří již těmito problémy trpí.
Pozitivní účinek na duševní zdraví má v tomto směru jóga, která kombinuje cvičení s dechovými technikami a meditací, dále plavání, ale třeba také zahradničení. „ Práce s rostlinami a půdou n má doslova terapeutický účinek,“ tvrdí Matěj Ptáček. Ostatně, možná to sami znáte – jak příjemné je „hrabat se v záhoncích“ a jak člověka tato práce nádherně uzemňuje.
Vyšší sebevědomí
V neposlední řadě přispívá cvičení (zvyšování fyzické síly, vytrvalosti, budování svalů nebo štíhlejší postavy) také k lepšímu sebevědomí. Díky dosaženým výsledkům si snáze uvědomíte, že jste schopni dosáhnout cílů, které jste si předsevzali, a překonat různé překážky. Pravidelná fyzická aktivita vede také k lepšímu vnímání těla a pocitu, že člověk má svůj život pod kontrolou.
„Začněte cvičit ještě dnes a budete se cítit šťastnější. V kombinaci se zdravou a vyváženou stravou se dostane váš život do rovnováhy,“ dodává Matěj Ptáček.
Duše versus strava
