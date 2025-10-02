Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí

To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Důvod je nasnadě. Fyzická aktivita stimuluje v mozku produkci endorfinů, což jsou látky, které jsou spojovány s pocitem štěstí a pohody. „Když cvičíte, uvolníte napětí a stres, což vede k okamžitému zlepšení nálady,“ říká Matěj Ptáček, trenér fitness sítě Form Factory.

Tento fakt potvrzují i odborné studie, podle kterých dokonce i krátká fyzická aktivita (třeba když jednou svižně obejdete blok se svým čtyřnohým parťákem) může zlepšit náladu a snížit úzkost.

Mezi jednu z nejúčinnějších aktivit pro uvolnění napětí a stresu považují odborníci běhání, při kterém se vyplavují negativní emoce. Podobně účinná je také jízda na rotopedu, která vám parádně rozproudí krev a posílí srdíčko.

Pro lepší spánek

Trápí vás, že se večer převalujete v posteli, a ne a ne zabrat? Vhodná fyzická aktivita může pozitivně ovlivnit i kvalitu spánku. Pomáhá tělu lépe relaxovat a připravuje ho na odpočinek. Lidé, kteří pravidelně cvičí, mívají hlubší a klidnější spánek, což opět vede k tomu, že přes den lépe zvládají stres.

Ale pozor: Provozujete-li sportovní aktivity až ve večerních hodinách, může to váš spánkový rytmus naopak rozhodit. Ideální dobou pro cvičení je ráno.

Pokud cvičíte až v pozdních odpoledních hodinách, myslete na to, že dvě až tři hodiny před spaním byste měli vit v klidovém režimu (relaxace s příjemnou hudbou, pěknou knížkou apod.).

Proti depresím

Lidé, kteří rádi a často cvičí, méně trpí depresemi. Studie poukazují na to, že pravidelná fyzická aktivita nejen snižuje riziko vzniku deprese, ale pomáhá také snižovat její příznaky u těch, kteří již těmito problémy trpí.

Pozitivní účinek na duševní zdraví má v tomto směru jóga, která kombinuje cvičení s dechovými technikami a meditací, dále plavání, ale třeba také zahradničení. „ Práce s rostlinami a půdou n má doslova terapeutický účinek,“ tvrdí Matěj Ptáček. Ostatně, možná to sami znáte – jak příjemné je „hrabat se v záhoncích“ a jak člověka tato práce nádherně uzemňuje.

Vyšší sebevědomí

V neposlední řadě přispívá cvičení (zvyšování fyzické síly, vytrvalosti, budování svalů nebo štíhlejší postavy) také k lepšímu sebevědomí. Díky dosaženým výsledkům si snáze uvědomíte, že jste schopni dosáhnout cílů, které jste si předsevzali, a překonat různé překážky. Pravidelná fyzická aktivita vede také k lepšímu vnímání těla a pocitu, že člověk má svůj život pod kontrolou.

„Začněte cvičit ještě dnes a budete se cítit šťastnější. V kombinaci se zdravou a vyváženou stravou se dostane váš život do rovnováhy,“ dodává Matěj Ptáček.

Kettlebell si s rychlou i výbušnou silou rozumí.

Duše versus strava

  • Pocit pohody mohou účinně podpořit i stravovací návyky. Vynikajícím palivem pro mozek a nervový systém jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které najdete v tučných rybách (losos, makrela, sardinky) nebo lněných semínkách.
  • Výkyvy nálad a úzkosti jsou často následkem nedostatku vitaminů skupiny B. Bohatým zdrojem „béčka“ jsou oříšky, různé druhy semínek, kvalitní celozrnné potraviny a luštěniny.
  • Všechny tyto potraviny se navíc v přiměřeném množství hodí při redukci hmotnosti.
    Nutriční poradkyně, odborná garantka a zakladatelka Nutričního institutu Monika Bartolomějová k tomu dodává, že ořechy sice obsahují velké množství tuků, ale ani při překročení obvyklé denní dávky okolo 30 gramů si nemusíte dělat výčitky: „Ořechy mají velký přínos pro zdraví těla i duše, protože obsahují nespočet zdraví prospěšných látek. Vyhněte se však jejich pražené a solené úpravě nebo zobání k vínu a tučnému sýru.“

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

2. října 2025

