Kofein je malý zázrak. Odfoukne chmury, posílí paměť, zlepší pleť

Ochrana pokožky

Věřte nebo ne, káva je dobrá pro pleť. Některé obsažené látky, například kofein, chrání kožní buňky před poškozením ultrafialovým zářením ze slunce. Výzkumy na americké univerzitě Yale prokázaly, že pití dvou až maximálně šesti šálků kávy denně snižuje cca o dvacet procent riziko vzniku rakoviny kůže.

Krásnější stárnutí

Udržuje káva mládí a svěžest? No ovšem! Kyselina chlorogenová působí jako ochrana buněk před oxidačním stresem, který je spolu s dalšími činiteli zodpovědný za proces stárnutí pokožky a tkání (oxidační stres může vyvolat duševní zátěž, záněty i UV záření).

Super životabudič

Bez kávičky po ránu se mnohá z vás nedokáže nastartovat do správných obrátek. Proč tomu tak je? Kofein stimuluje centrální nervový systém i mozkovou kůru, a to vám zlepší náladu a povzbudí činorodost, stejně jako schopnost rychle reagovat a myslet.

Podpora trávení

Po obědě se často cítíte unavená? Není divu, že sáhnete po šálku kávy. Hormon cholecystokinin ve vašem těle, který stimuluje tvorbu žluči nezbytné pro správné trávení, se totiž začíná produkovat právě při přísunu kofeinu.

Už žádné chmury

Ano, dobré kafíčko vás skutečně může udělat šťastnější! Američtí vědci provedli výzkum mezi 260 tisíci účastníky a zjistili, že u konzumentů kávy je jen velmi nepatrné riziko vzniku deprese. Už pouhých 60 mg kofeinu za den, což odpovídá jednomu espressu, opravdu dokáže zlepšit náladu.

Úleva při astmatu

Kávové boby obsahují nepatrné dávky alkaloidu theofylinu, který je také jednou ze složek léků na astma. Rozšiřuje průdušky a snižuje tlak cév na plíce. Už dva šálky ráno a v poledne můžou předejít astmatickým záchvatům kašle. Jestli takovými obtížemi trpíte, zkuste kávičkovou terapii.

Fitness trenérka

Káva je dokonalý nápoj pro spalování tuků! Angličtí odborníci na zdravý životní styl z univerzity v Nottinghamu objevili, že pouhý hrníček kávy denně stimuluje aktivitu hnědého tuku, při které dochází ke spalování kalorií. Navíc vám vláknina z kakaových bobů dodá pocit nasycenosti. Jestli tedy hubnete do plavek, už víte, co vám to usnadní!

Posílení paměti

Jak že se vlastně jmenuje ten nový kolega od vedle? Kdo něco tu a tam zapomene, měl by si alespoň vzpomenout na kávu. Vypijete-li tři šálky denně, díky příznivým účinkům kofeinu se vám nejen zbystří paměť, ale měla byste být v budoucnu i méně náchylná k onemocnění demencí a Alzheimerovou chorobou.

Pryč s migrénou

Hlavně žádná káva při bolestech hlavy? Nesmysl! Kofein blokuje tvorbu enzymu, který je zodpovědný za vylučování prostaglandinů do organismu, a to jsou hormonům podobné substance sehrávající důležitou roli v pociťování bolesti. Hrníček voňavého nápoje vám tak může přinést úlevu.

Elixír života

Milovníci kávy žijí déle. Dokazuje to dlouhodobá studie americké zdravotní asociace. Během dvaceti let při ní bylo sledováno 200 tisíc testovacích lidí, kteří denně pili tři až pět šálků kávy. Výsledek? Pravidelné kafaření snižuje pravděpodobnost, že se u těchto lidí vyskytnou onemocnění srdce a oběhového systému, neurologické choroby nebo cukrovka druhého typu. O důvod víc, proč si v klidu vychutnat svou oblíbenou kávičku!