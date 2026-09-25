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Jak nás ovlivňuje Měsíc? Úplněk vše zintenzivní, nov ovlivňuje mysl

Tereza Dusová
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Po staletí lidé věřili, že fáze Měsíce ovlivňují jejich náladu nebo to, jak se v danou noc vyspí. Přestože neexistují vědecké důkazy, někteří lidé jsou na tyto vlivy prokazatelně citlivější.

Dlouhodobě se traduje, že úplněk ovlivňuje náladu a duševní stav. Přestože je prokázáno, že skutečně působí na vodní plochy a způsobuje příliv a odliv, jestli si opravdu dokáže „pohrát“ i s naším spánkem, se tak úplně neví, byť si citlivější jedinci stěžují, že se jim při úplňku hůře usíná nebo se během noci častěji budí.

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Neblahý vliv na spánek

„Některé lékařské studie nevylučují, že na kvalitu spánku má vliv i lunární cyklus, který způsobuje, že mozková činnost indikující kvalitu hlubokého spánku se za úplňku snižuje někdy až o třicet procent. Podobný vliv byl prokázán i u dětí, jejichž spánek byl při úplňku zhruba o pět minut kratší než v době novoluní,“ popsal pro Denik.cz vědec z Hvězdárny v Brně Pavel Gabzdyl.

Někteří dokonce popisují, že během úplňku intenzivněji prožívají emoce nebo bolest a zkrátka všechno víc vnímají. A pak jsou tu ještě tvrzení, která jsou skoro jako vystřižená z hororu – za úplňku má přibývat dopravních nehod, potyček a v lidech se probouzet agresivita.

Zvyšuje úplněk lidskou agresivitu?

Jistá studie z roku 1986 naznačila, že by mohl mít Měsíc něco společného i s menstruací. Na vzorku 826 žen vědci zjistili, že 28,3 procent z nich začíná menstruovat kolem novoluní.

„To, že zrovna délka menstruačního cyklu se u žen blíží délce lunárního cyklu, může být náhoda, ale také nemusí,“ uvedl v rozhovoru pro časopis Téma Gabzdyl. Naši předkové věřili, že při úplňku stoupá plodnost žen a že děti počaté v této době budou častěji chlapci. A podobný mýtus se drží i kolem porodů – prý jich je při úplňku více.

Výzkumů, které se vlivem Měsíce na člověka zabývají, existuje celá řada. Jejich výsledky ale nejsou jednoznačné a žádný spolehlivý důkaz, že by fáze Měsíce výrazně měnily naše chování, náladu nebo zdraví, zatím nemáme.

Může se jednat o iluzorní korelaci. Člověk si spojí dvě věci, které spolu ve skutečnosti nesouvisí. Pokud například několikrát zažije špatný den během úplňku, může si vytvořit přesvědčení, že za jeho náladu může právě Měsíc.

Pověry o jednotlivých fázích Měsíce

Úplněk – tvrdí se, že veškeré prožitky se při úplňku stupňují. Mohou vás tedy víc bolet klouby, jizvy nebo záda.

Ubývající Měsíc – naši předkové věřili, že když během ubývajícího Měsíce zasadíte kořenovou zeleninu, bude se jí lépe dařit. Člověk má prý během této fáze více energie.

Nov – říká se, že kdo se za novoluní jeden den postí, předejde mnoha nemocem. Zatímco úplněk údajně působí silněji na tělesné zdraví, novoluní ovlivňuje mysl.

Přibývající Měsíc – během této fáze bychom se měli vyvarovat praní, uklízení nebo jiným domácím pracím.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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