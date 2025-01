Chůzí proti obezitě i neplodnosti. Známe další benefity vašich kroků

Není samozřejmě pochyb o tom, že právě obyčejná chůze je velmi účinnou a nepříliš náročnou formou pohybu, která přináší celou řadu zdravotních benefitů. Nejde ale zdaleka jenom o to zhubnout nebo vylepšit si svoji fyzičku.

Tato činnost, když ji praktikujete pravidelně, může mít také až překvapivé účinky na plodnost. A u toho se nyní pojďme zastavit.

Začneme u mužů, protože tam by se to snad ještě tak nějak odhadnout dalo. Bez aktivních a dobře naladěných spermií je totiž každá snaha o potomka marná. Kromě úpravy jídelníčku, omezení alkoholu, kofeinu a nikotinu by tak měli do své rutiny zařadit pánové i pravidelný pohyb, v prvé řadě svižnou chůzi.

„Bylo dokázáno, že přiměřená fyzická aktivita podporuje tvorbu testosteronu,“ vysvětluje IVF specialista a vedoucí lékař z kliniky Repromeda Martin Maděrka. „Čím víc testosteronu muž v těle má, tím víc spermií produkuje. Zároveň se zlepšuje jejich pohyblivost,“ dodává. No a to je přesně to, co se v tomhle případě hodí.

Každý krok přináší prokrvení orgánů

I pro dámy znamenají ale každodenní procházky přínos. Zlepšují totiž držení těla a zpevňují svalstvo. A to se příznivě projeví i na ženské plodnosti. „Špatné držení těla totiž může způsobovat či prohlubovat nesprávnou polohu pánve,“ dokládá to náš odborník.

„Její asymetrické postavení pak může nerovnoměrně zatěžovat svaly dna pánevního, jeho vazy a také negativně ovlivňovat prokrvení reprodukčních orgánů,“ doplňuje.

Svaly pánevního dna jsou totiž velmi důležité, protože poskytují oporu děloze, vaječníkům a vejcovodům. Pokud jsou oslabené, může docházet k poklesu těchto zmiňovaných orgánů, což někdy narušuje jejich správné prokrvení.

Procházky také zahánějí stres

Častou příčinou neplodnosti je v dnešní době také stres. Ten tím, jak zasahuje do širokého spektra procesů v těle, dovede početí blokovat. Jeho působením se totiž vyplavuje hormon stresu kortizol a hormon adrenalin, což v krátkodobých krizových situacích může napomoci podat co nejlepší výkon.

Při dlouhodobém působení ale mnohdy naruší hormonální rovnováhu a blokuje ovulaci. Negativně působí také na tvorbu testosteronu a kvalitu spermií.

Pokud se často cítíte pod tlakem, zařaďte do své rutiny pravidelnou svižnou procházku, nejlépe v přírodě. Během tohoto pohybu totiž dochází k vyplavování endorfinů, které prokazatelně zlepšují náladu a stres zmírňují. To vše pak ve výsledku pozitivně ovlivňuje samotnou plodnost.

Proti obezitě

Za zásadní faktor neplodnosti odborníci v posledních letech považují obezitu – stav, kdy index tělesné hmotnosti BMI přesáhne hodnotu 30. „Podle aktuálních statistik je obézní přibližně pětina Čechů,“ uvádí Martin Maděrka.

Podle něj platí, že pokud už obézní žena otěhotní, je to pro ni rizikovější. „Rovněž u jejího potomka může po celý život hrozit zvýšené riziko obezity, cukrovky nebo kardiovaskulárních onemocnění,“ dodává.

Jako nejlepší prostředek pro redukci váhy přitom Světová zdravotnická organizace doporučuje právě pravidelnou chůzi. Musí ale být prováděna po dobu 45 minut a v určité intenzitě: aby se člověk zadýchal tak, že ještě během chůze zvládne mluvit, ale už ne zpívat.