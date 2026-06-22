Vladimír Finsterle: Ženy chtějí zdravotní radu hned

Proč se mění role lékárníka a co dnes ženy nejčastěji řeší online? Odpovídal PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.
Proč podle vás lidé stále častěji řeší zdraví online?
Dnes už lidé očekávají stejnou dostupnost a jednoduchost i u zdravotní péče, jako jsou zvyklí z jiných služeb. Nechtějí kvůli každé otázce obcházet ordinace nebo čekat několik dní na odpověď. Typické je to hlavně u žen, které často řeší zdraví celé rodiny a potřebují rychle vědět, co zvládnou samy a kdy už je potřeba lékař.
S čím se ženy na online lékárníky obracejí nejčastěji?
Velmi často řeší první příznaky onemocnění, kombinace léků, samoléčbu nebo třeba trávicí obtíže, hormonální změny či intimní témata. Mnoho žen dnes navíc neužívá jen jeden přípravek, ale kombinaci léků, vitamínů a doplňků stravy. A právě tady může lékárník pomoci zorientovat se v tom, co spolu dává smysl a co už ne. Výhodou online poradny je, že se ženy mohou zeptat diskrétně a bez pocitu, že někoho zdržují nebo že je jejich problém „hloupý“. Na online poradně Lékárna.cz stačí během pár minut popsat potíže a lékárník doporučí další postup nebo vhodné produkty. Člověk tak nemusí složitě hledat informace na internetu. Pro mnoho žen je důležitá i psychická úleva – mají jistotu, že svůj problém řeší správně, a nemusejí se stresovat protichůdnými informacemi z internetu.
Může online poradna v určité míře nahradit lékaře?
Pokud se jedná o stanovení diagnózy a určení léčby, pak nemůže, ale může pomoci. A to jak lékaři, tak pacientovi. Role lékárníka se ale výrazně mění díky technologiím a preferencím pacientů. Už dávno nejde jen o „výdej léků“. Lékárník dnes často funguje jako první kontakt, který pomůže rozhodnout, co má smysl sledovat, co lze zvládnout samoléčbou a kdy už je potřeba návštěva lékaře. Dostupnost péče už dnes není jen o tom, jestli máte lékárnu za rohem. Je hlavně o tom, jestli dostanete odpověď ve chvíli, kdy ji potřebujete. Dostupné zdravotnictví se odpoutává od toho, kde žijete, k tomu, co reálně potřebujete.
Myslíte, že bude online péče dál růst?
Jednoznačně ano. Nejde jen o pohodlí. Lidé chtějí mít své zdraví více pod kontrolou, chtějí se rychle zorientovat a mít možnost poradit se ve chvíli, kdy problém skutečně řeší. Online lékárenství proto přestává být alternativou a stává se přirozenou součástí péče o zdraví.
PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.