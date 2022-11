A přece se točí!

Mechanické hračky na klíček si pamatujeme všichni. Ne každý ale ví, že plechové hračky dnes slaví svůj velký návrat. Zásluhu na tom má firma KOVAP, která tradici výroby českých hraček úspěšně rozvíjí. Když si v roce 1946 registroval Eduard Sedlák svou živnost, nemohl tušit, že nápad vyrábět plechové hračky přetrvá více než sedm desítek let. Vůbec první českou hračku na klíček, kdy pohyb kolům dával pérový strojek, byl silniční válec. Postupně přibyly další hračky, které zaujmou dnešní děti stejně, jako jejich rodiče a prarodiče. Některé se vyrábí desítky let, jiné firma zařadila do sortimentu teprve nedávno. Další se již nyní rodí v hlavách konstruktérů a designérů.

Nejznámějším produktem firmy je jednoznačně plechový traktůrek na klíček, který má originálně řešený strojek, tři rychlosti vpřed a zpátečku. Je navíc unikátní tím, že se vyrábí a prodává nepřetržitě od roku 1957. Kdysi byl k mání pouze traktor značky Zetor, postupně však přibyly i stroje významných světových výrobců, jako je Fendt, Porsche, Kubota a řada dalších. KOVAP ve spolupráci s designéry ze studia gentle&more také pracuje na hračce, která bude určena pro ty nejmenší zákazníky. Plechová klasika získá jednodušší tvary, traktůrek bude dostatečně odolný a zároveň atraktivní třeba i pro tříleté děti.

Tati, natáhni mi traktůrek!

Další investice směřují do podpory online prodeje i do rozšíření povědomí o značce, která nabrala druhý dech. S blížícími se Vánočními svátky se začíná firma chystat na nápor objednávek od rodičů a prarodičů, kteří se chtějí se svými dětmi podělit o radost, jakou sami zažívali v dětství. Když se pod stromečkem objeví beruška, která nikdy nespadne ze stolu, červený traktor na klíček, nebo parádní dakarská Tatra, hned se dělá místo na zemi nebo na stole, aby se dárek mohl co nejdříve vyzkoušet.

Plechová hračka navíc odpovídá požadavku na udržitelnost, který je dnes stále aktuálnější. Vydrží mnoho let a je do velké míry recyklovatelná. Právě myšlenka udržitelnosti a minimalizace vlivů na životní prostředí stojí i za dalším projektem firmy KOVAP. Traktůrek, navržený v duchu přístupu Cradle to Cradle, je vyrobený pouze z plně recyklovatelných materiálů. Poté, co hračka doslouží, může se použít jako základ pro další výrobky. Firma rozvíjí také spolupráci s dalšími tradičními značkami, jako jsou hodinky PRIM nebo roudnická firma MEVA.