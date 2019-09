Již 28. září se promění Karlovo náměstí v Kolíně na místo, kde se uskuteční degustační festival vinařství z Čech a Moravy. Kromě lahodného moku se můžete těšit i na vybrané gastronomické pochoutky, které potěší vaše chuťové pohárky, a skvělý doprovodný program. A pozor, ani děti se nudit rozhodně nebudou.

Celým dnem vás budou provázet písně od skupiny DALTONOVÉ, SENDWITCH a LAST STATION. Hudební „fajnšmjkři“ jistě ocení nezaměnitelné songy kapely YETTI ON (Schelinger revival). A pokud rádi vyhráváte, máte možnost se zapojit do mnoha soutěží o krásné ceny.

Na Karlově náměstí v Kolíně bude připravena také speciální zóna pro děti. Nejmenší návštěvníci Vinného koštu se mohou těšit na dílničky, skákací hrad a malování na obličej.

Vstup na akci je zdarma.



Víno bude naléváno pouze do festivalových sklenic za 100 Kč, které zastupují vstupenku na festival.



Pokud si nějaké víno oblíbíte, není problém si láhev vámi vybraného moku koupit a odnést si ji domů.

Více informací naleznete ZDE