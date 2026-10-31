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Viktoria Alpine Hideaway: Nová éra alpského luxusu

Komerční sdělení   14:00

Nová éra alpského luxusu. | foto: Archiv: Viktoria Alpine Hideway

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Viktoria Alpine Hideaway představuje novou kapitolu odpočinku v Alpách. Rozsáhlá investice přináší nové apartmány, exkluzivní wellness i novou identitu resortu. Proměna reflektuje filozofii zaměřenou na osobní pohodu, blízkost přírody a autentický luxus založený na prostoru, klidu a kvalitě.

Jedním z nejvýraznějších prvků proměny je nová podoba hotelu. Dominantu fasády tvoří stylizované písmeno „V“, symbolizující název Viktoria a odkazující na historii hotelu. Čisté linie, elegantní proporce a začlenění zelených prvků dodávají budově moderní a nadčasový charakter.

Nová éra alpského luxusu.

Současně s architektonickou proměnou představuje resort také nový název Viktoria Alpine Hideaway, který lépe vystihuje jeho zaměření na soukromí, odpočinek a jedinečný zážitek z pobytu v srdci jihotyrolských Alp.

Nové pokoje Terra spojují komfort a design

Nová éra alpského luxusu.

Součástí rozšíření je 18 nových pokojů a apartmá kategorie Terra. Interiéry kombinují přírodní materiály, teplé odstíny dřeva, zemité barvy a velkorysé prosklené plochy, které propojují vnitřní prostor s okolní krajinou. Dvanáct z nových ubytovacích jednotek nabízí nadstandardní vybavení v podobě soukromé sauny, vířivky, vlastního bazénu nebo volně stojící designové vany.

Hylēa Sky Experience Wellness v oblacích

Nejvýznamnější novinkou roku 2026 je vznik exkluzivní wellness zóny Hylēa Sky Experience, určené výhradně dospělým hostům. Součástí nového konceptu jsou panoramatický střešní bazén Sky Pool, střešní terasa Sky Terrace s výhledem na horskou krajinu, exkluzivní Sky Lounge a nový vnitřní relaxační prostor.

Nová éra alpského luxusu.

Létem odpočinek nekončí, wellness zóna poskytuje výjimečný zážitek během celého roku, i v zimní sezoně. Rozšířením prošel rovněž saunový svět, kde vznikla nová relaxační oáza, okrasné jezírko a ochlazovací bazének. Společně s novými prostory se představuje také jednotná wellness filozofie Hylēa Pure Element Spa, která propojuje architekturu, procedury i pohybové aktivity.

Resort Viktoria Alpine Hideaway dýchá klidem a uvolnění poskytne každému, kdo je ochoten na chvíli zpomalit, vnímat přírodu všemi smysly a nechat se hýčkat. Řídí se jednoduchou filozofií: Přijedete jako host, odjedete jako přítel.

Viktoria Alpine Hideaway

Oáza vysněného klidu

V malebné horské krajině nad Meranem se v Haflingu najednou vyloupne Viktoria Alpine Hideaway– elegantní útočiště, jehož největším luxusem je klid, osobní péče a křišťálově čistý vzduch. Tento čtyřhvězdičkový superior hotel, zasazený vysoko nad každodenním shonem, spojuje nadčasový alpský design s moderní lehkostí a vytváří prostor pro všechny, kteří hledají výjimečné zážitky, soukromí a harmonii.

Hylèa Pure Element Spa Oáza relaxace na více než 6 000 m²

Srdcem hotelu je rozsáhlé wellness centrum Hylèa SPA, které nabízí více než 6 000 m² prostoru věnovaného odpočinku a regeneraci. Vodní světy, rozlehlé saunové zóny a elegantní relaxační prostory zde harmonicky splývají s okolní přírodou. Výjimečným lákadlem je nový střešní bazén Sky Pool, jehož jedinečná poloha otevírá dechberoucí výhledy na okolní horskou krajinu. Ať už hosté relaxují v celoročně vyhřívaném infinity bazénu nebo si dopřejí individuální wellness procedury s využitím alpských esencí, každý okamžik se zde stává pozvánkou k hlubokému uvolnění.

Nová éra alpského luxusu.

Gastronomie inspirovaná Alpami i Středomořím

Kulinářský koncept hotelu staví na promyšleném propojení regionálních tradic a středomořské lehkosti. Den začíná bohatou snídaní připravovanou z čerstvých lokálních surovin. V průběhu dne mohou hosté využít pestrou nabídku à la carte specialit, které si lze objednat individuálně nad rámec zvoleného pobytového balíčku.

Nová éra alpského luxusu.
Nová éra alpského luxusu.
Nová éra alpského luxusu.

Součástí oblíbené 3/4 gurmánské penze je také lehké odpolední občerstvení, které příjemně doplňuje den plný zážitků. Večer pak patří několika chodovému menu, jehož kreativní pojetí propojuje sezonní ingredience, alpskou tradici a moderní gastronomické trendy. Pečlivě vybraná vinná karta představuje nejlepší vína Jižního Tyrolska, prestižní vinařství z významných italských oblastí i exkluzivní vína z dalších světových regionů. Důraz na individualitu, pozorný servis a autentickou pohostinnost dotvářejí celkový gastronomický zážitek.

Ideální destinace pro aktivní odpočinek

Díky své poloze nad Meranem představuje Viktoria Alpine Hideaway ideální výchozí bod pro milovníky aktivního odpočinku po celý rok. V letních měsících lákají okolní hory k pěší turistice a cyklistickým výletům, zatímco zimní období nabízí perfektní podmínky pro lyžování a objevování zasněžené alpské krajiny. Přesto si hotel i během všech aktivit zachovává svou jedinečnou atmosféru klidu, elegance a osobního přístupu.

Rodinná pohostinnost jako základ úspěchu

Za úspěchem resortu stojí rodina Platzerových, která hotel vede s osobním nasazením a důrazem na kvalitu i inovace. Manfred a Valeria Platzerovi společně se svými syny Lukasem, Maximilianem a Jonasem vytvářejí atmosféru, která spojuje profesionalitu s autentickou rodinnou pohostinností. Právě osobní přístup, smysl pro detail a neustálé investice do rozvoje resortu přispěly k tomu, že se Viktoria Alpine Hideaway stala jednou z nejvyhledávanějších wellness destinací v Jižním Tyrolsku.

Rok 2027 bude pro rodinu Platzerových výjimečným milníkem. Uplyne totiž přesně 80 let od chvíle, kdy Ida Platzer začala působit na horské chatě Fülgenhütte, čímž otevřela cestu k dnešnímu resortu Viktoria Alpine Hideaway. Toto výročí nabízí jedinečný pohled na osmdesát let rodinné tradice, pohostinnosti a neustálého rozvoje na stejném místě. Ze skromných začátků poválečných let, kdy bylo nutné nosit vodu zvenčí a práce v kuchyni znamenala každodenní fyzickou námahu, se během několika generací zrodil moderní hotelový resort nabízející privátní wellness apartmá, exkluzivní Sky Pool a špičkové služby odpovídající současným nárokům na luxusní dovolenou.

Osudy jednotlivých generací rodiny Platzerových zároveň odrážejí proměnu celého regionu.

Z původního horského hospodářství a jednoduchého hostince vznikl resort, který dnes reprezentuje moderní alpský životní styl, vysokou kvalitu služeb a autentické spojení s přírodou. Zároveň respektuje tradiční hodnoty i nové inovace a proměnu způsobu cestování.

Nová éra alpského luxusu.

Okolí

Okolí hotelu Viktoria Alpine Hideaway je naprosto fantastickým a vyhlášeným místem pro bike tour. Celá náhorní plošina Tschögglberg (zahrnující obce Hafling, Vöran a Mölten) a přilehlý horský areál Meran 2000 nabízí kilometry skvěle značených cyklotras pro horská kola (MTB) i elektrokola (E-MTB).

Projížďky na haflingských koních: Vesnice Hafling je kolébkou světoznámého houževnatého plemene koní – haflingů. Místní jezdecké stáje nabízí vyjížďky pro začátečníky i pokročilé.

Horský areál Meran 2000: Nachází se přibližně 4 km od hotelu. V létě je rájem pro turisty a horolezce (nabízí panoramatické stezky i zajištěné cesty via ferrata) a disponuje dětským zábavním parkem Outdoor Kids Camp. V zimě se mění v oblíbené lyžařské středisko.

Výlety za kulturou a relaxací do Merana

Zahrady zámku Trauttmansdorff: Světoznámé botanické zahrady uspořádané do přirozeného amfiteátru kolem historického zámku, kde pobývala i císařovna Sisi. Patří k nejkrásnějším v Evropě a jejich součástí je i muzeum cestovního ruchu Touriseum.

Termální lázně Therme Meran: Moderní komplex v srdci Merana navržený architektem Matteem Thunem. Nabízí přibližně 26 vnitřních a venkovních bazénů, rozsáhlý saunový svět a procedury využívající lokální suroviny, jako je jihotyrolské seno či jablka.

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Témata: Wellness, Hotel, luxus, Alpy

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