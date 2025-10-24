Victorinox představuje novou kolekci Swiss Classic

Ať už krájíte rajčata, loupete ovoce nebo porcujete maso – kolekce Swiss Classic nabízí dokonalý nástroj pro každou kulinářskou výzvu. Nože jsou lehké, ergonomické a mimořádně ostré. Barevné rukojeti nejen oživují vaši kuchyň, ale zároveň zajišťují pevný a pohodlný úchop při práci.
Od malých nožů na zeleninu až po vroubkované Santoku – Swiss Classic pokrývá celé spektrum kuchyňských úkolů s precizností, která je pro Victorinox typická. Kolekce je navržena tak, aby podporovala jistotu, kreativitu i radost z vaření – bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený kuchař.
Victorinox dává této osvěžené kolekci nový vizuální rozměr. Kromě klasické černé nyní přichází v moderních, tlumených odstínech inspirovaných přírodními ingrediencemi – od jemné šalvějové zelené až po teplé tóny koření. Každý nůž tak spojuje vzhled a výkon v harmonickém celku, který oživí každou kuchyň.
TRADICE A INOVACE OD ROKU 1884
Už více než 140 let stojí Victorinox za mistrovským řemeslem a neustálými inovacemi. To, co začalo jako malá nožířská dílna, se vyvinulo v celosvětově uznávanou značku – symbol kvality, funkčnosti a švýcarské přesnosti.
Kromě ikonického Swiss Army Knife™ dnes Victorinox nabízí širokou škálu výrobků, včetně profesionálních a kuchyňských nožů, doplňků a cestovního vybavení. Všechny produkty jsou vyráběny se stejným důrazem na detail a vysoké standardy precizního švýcarského řemesla.
DOSTUPNÉ U VYBRANÝCH PRODEJCŮ
Objevte barevnou volbu pro každodenní výkon.
Objednejte si kolekci Victorinox Swiss Classic přímo u oficiálního distributora: www.ignazrosler.cz
Autor: Ignaz Rosler