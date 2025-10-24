Victorinox představuje novou kolekci Swiss Classic

Značka Victorinox, známá po celém světě především díky svému ikonickému švýcarskému armádnímu noži, přináší do kuchyní novou éru elegance, funkčnosti a kvality. Osvěžená kolekce Swiss Classic spojuje nadčasový design, živé barvy a švýcarskou preciznost, aby povýšila každodenní vaření na skutečný kulinářský zážitek.

Dokonalý řez, švýcarská preciznost: Victorinox představuje novou kolekci Swiss Classic. | foto: Archiv Victorinox

Ať už krájíte rajčata, loupete ovoce nebo porcujete maso – kolekce Swiss Classic nabízí dokonalý nástroj pro každou kulinářskou výzvu. Nože jsou lehké, ergonomické a mimořádně ostré. Barevné rukojeti nejen oživují vaši kuchyň, ale zároveň zajišťují pevný a pohodlný úchop při práci.

Dokonalý řez, švýcarská preciznost: Victorinox představuje novou kolekci Swiss...

Od malých nožů na zeleninu až po vroubkované Santoku – Swiss Classic pokrývá celé spektrum kuchyňských úkolů s precizností, která je pro Victorinox typická. Kolekce je navržena tak, aby podporovala jistotu, kreativitu i radost z vaření – bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo zkušený kuchař.

Dokonalý řez, švýcarská preciznost: Victorinox představuje novou kolekci Swiss...

Victorinox dává této osvěžené kolekci nový vizuální rozměr. Kromě klasické černé nyní přichází v moderních, tlumených odstínech inspirovaných přírodními ingrediencemi – od jemné šalvějové zelené až po teplé tóny koření. Každý nůž tak spojuje vzhled a výkon v harmonickém celku, který oživí každou kuchyň.

TRADICE A INOVACE OD ROKU 1884

Už více než 140 let stojí Victorinox za mistrovským řemeslem a neustálými inovacemi. To, co začalo jako malá nožířská dílna, se vyvinulo v celosvětově uznávanou značku – symbol kvality, funkčnosti a švýcarské přesnosti.

Dokonalý řez, švýcarská preciznost: Victorinox představuje novou kolekci Swiss...

Kromě ikonického Swiss Army Knife™ dnes Victorinox nabízí širokou škálu výrobků, včetně profesionálních a kuchyňských nožů, doplňků a cestovního vybavení. Všechny produkty jsou vyráběny se stejným důrazem na detail a vysoké standardy precizního švýcarského řemesla.

DOSTUPNÉ U VYBRANÝCH PRODEJCŮ

Dokonalý řez, švýcarská preciznost: Victorinox představuje novou kolekci Swiss...

Objevte barevnou volbu pro každodenní výkon.
Objednejte si kolekci Victorinox Swiss Classic přímo u oficiálního distributora: www.ignazrosler.cz

Autor: Ignaz Rosler

24. října 2025

