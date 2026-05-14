Víc „cyklistického flow“: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů

Kilometry nestačí. Rozhodují detaily
Každý cyklista to zná. Kilometry přibývají, watty se honí, ale progres se někdy zastaví. Často za tím není nedostatek tréninku, ale chybějící technika a pochopení vlastního pohybu. Právě na to míří cyklistický kurz pořádaný Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, který se uskuteční od 28. do 31. května 2026 v okolí Lipno nad Vltavou.
Nejde o klasický prodloužený víkend, kdy se jen „točí kilometry“. Program kombinuje jízdu v terénu i na silnici s rozborem techniky, metodikou tréninku a kompenzačními cvičeními. „Chceme lidem ukázat, že cyklistika je o pochopení tohoto sportu a souvislostech, pojďme se ji učit,“ říká Hana Topolovová z FTVS UK.
Video nelže. A často otevře oči
Jedním z nástrojů kurzu bývá video analýza jízdy. To, co jezdec na kole necítí, kamera odhalí během pár sekund. Drobná chyba v držení těla, špatná práce s těžištěm nebo zbytečné napětí v rukách — detaily, které stojí síly a někdy i sebevědomí v náročném terénu.
„Když se lidé vidí na videu, většinou přijde první uvědomění. Najednou pochopí, proč …,“ vysvětluje bývalý mistr Evropy v MTB maratonu Kristián Hynek.
Jezdit chytře je víc než jezdit hodně
Mnoho hobby jezdců má chuť trénovat, ale často bez jasného systému. Výsledkem může být únava bez odpovídajícího zlepšení. „Vidíme to často — lidé mají odjeté stovky kilometrů, ale chybí jim struktura tréninku. Nevědí, kdy jet naplno, kdy zpomalit a jak regenerovat,“ říká trenér Petr Polívka.
Na kurzu se proto řeší nejen jízda, ale i širší kontext: plánování tréninku, práce s intenzitou nebo prevence přetížení. „Správná technika a kompenzace jsou základ. Pokud se zanedbají, problémy se většinou objeví — ať už v podobě bolesti zad, kolen nebo ztráty motivace,“ dodává Polívka.
Malá skupina, víc individuální práce. A hlavně omezený počet míst
Velkou výhodou kurzu je práce v menších skupinách. „Kapacita kurzu je proto záměrně omezená (20 osob). Díky tomu je možné pracovat s každým účastníkem individuálně, což je při výuce techniky klíčové. V praxi to znamená více zpětné vazby, více oprav chyb a rychlejší posun,“ říká Hana Topolovová z FTVS UK.
MTB, silnice i gravel v jednom balíku
Jednou z výhod kurzu je jeho multi-disciplinární charakter. Účastníci si mohou vyzkoušet techniku v různých prostředích — od asfaltu po šotolinu a trail. Vedle klasických MTB a silničních bloků je připravena i gravel sekce a letošní novinka: základy endura. Právě kombinace různých disciplín pomáhá pochopit širší principy jízdy — například práci s těžištěm, brzdění nebo čtení terénu.
Součástí programu jsou také semináře zaměřené na
– stabilitu a kompenzační cvičení
– prevenci přetížení
– základy plánování tréninku
– regeneraci a práci s únavou
To jsou oblasti, které hobby jezdci často podceňují, ale které mají zásadní vliv na dlouhodobý progres.
Lipno terén, který tě něco naučí
Lokalita Lipno nad Vltavou patří mezi nejvhodnější cyklistické oblasti v Česku. Kombinace kvalitních silnic, šotolin a technických trailů umožňuje trénovat různé situace v reálném prostředí. Na jednom místě může jezdec pilovat zatáčky, o pár kilometrů dál vyzkoušet tempo na silnici nebo práci s rovnováhou v terénu. A právě variabilní terén je pro výuku klíčový.
Pro koho to dává největší smysl
Kurz není jen pro závodníky. Naopak — největší posun často zažívají hobby jezdci, kteří už mají něco najeto, ale cítí, že se chtějí posunout dál.
Typicky jde o cyklisty, kteří
– chtějí jezdit jistěji v terénu
– připravují se na závody nebo delší akce
– chtějí předejít bolestem zad či kolen
– hledají nový impuls do tréninku
Kurz může být také inspirací pro ty, kteří uvažují o dalším vzdělávání v oblasti sportovního tréninku na Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Prakticky čtyři dny, které mohou změnit styl jízdy
Méně křeče, víc jistoty
Zlepšení v cyklistice často nepřichází z větší dřiny, ale z lepšího pochopení pohybu. A právě to je hlavní myšlenka kurzu na Lipně. „Chceme, aby si účastníci odvezli dovednosti, které jim zůstanou dlouhodobě. Nejen hezký víkend, ale skutečný posun,“ uzavírá Hana Topolovová.
Protože někdy stačí malá změna — a jízda začne dávat větší smysl. Méně utrpení, víc flow.
Co si odvezeš
– jistější techniku na MTB, road i gravelu
– videoanalýzu, která odhalí chyby, co na kole necítíš
– tipy od profíků v čele s Kristián Hynek a trenérem Petr Polívka
– konkrétní know-how, jak trénovat chytřeji a bez zbytečného přepalování
📅 28.–31. května 2026 | Lipno nad Vltavou
🎯 MTB | ROAD | GRAVEL | nově i ENDURO základy
⚠️ Počet míst je omezený – kapacita je záměrně malá, aby měli účastníci dost prostoru na individuální práci s trenéry.
Cena od 3600 korun pro studenty, 8500 korun pro veřejnost. Cena zahrnuje kurzovné a 3x ubytování ve stylových apartmánech na Lipně (Lipnolakeresort.cz). Přihlášky na email hana.topolovova@ftvs.cuni.cz
Nasedni. Posuň se. Jezdi s hlavou, nejen na watty.