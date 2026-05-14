Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Víc „cyklistického flow“: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů

Komerční sdělení   14:00
Méně utrpení, víc flow: Na Lipně tě naučí jezdit chytřeji - Čtyři dny v sedle, minimum zbytečných chyb a maximum aha momentů. Kurz Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na Lipno nad Vltavou není o bezhlavém polykání kilometrů, ale o tom, jak dostat z každého šlápnutí víc jistoty, rychlosti a klidu v hlavě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů. | foto: Archiv FTVS

Kilometry nestačí. Rozhodují detaily

Každý cyklista to zná. Kilometry přibývají, watty se honí, ale progres se někdy zastaví. Často za tím není nedostatek tréninku, ale chybějící technika a pochopení vlastního pohybu. Právě na to míří cyklistický kurz pořádaný Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, který se uskuteční od 28. do 31. května 2026 v okolí Lipno nad Vltavou.

Nejde o klasický prodloužený víkend, kdy se jen „točí kilometry“. Program kombinuje jízdu v terénu i na silnici s rozborem techniky, metodikou tréninku a kompenzačními cvičeními. „Chceme lidem ukázat, že cyklistika je o pochopení tohoto sportu a souvislostech, pojďme se ji učit,“ říká Hana Topolovová z FTVS UK.

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Video nelže. A často otevře oči

Jedním z nástrojů kurzu bývá video analýza jízdy. To, co jezdec na kole necítí, kamera odhalí během pár sekund. Drobná chyba v držení těla, špatná práce s těžištěm nebo zbytečné napětí v rukách — detaily, které stojí síly a někdy i sebevědomí v náročném terénu.

„Když se lidé vidí na videu, většinou přijde první uvědomění. Najednou pochopí, proč …,“ vysvětluje bývalý mistr Evropy v MTB maratonu Kristián Hynek.

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Jezdit chytře je víc než jezdit hodně

Mnoho hobby jezdců má chuť trénovat, ale často bez jasného systému. Výsledkem může být únava bez odpovídajícího zlepšení. „Vidíme to často — lidé mají odjeté stovky kilometrů, ale chybí jim struktura tréninku. Nevědí, kdy jet naplno, kdy zpomalit a jak regenerovat,“ říká trenér Petr Polívka.

Na kurzu se proto řeší nejen jízda, ale i širší kontext: plánování tréninku, práce s intenzitou nebo prevence přetížení. „Správná technika a kompenzace jsou základ. Pokud se zanedbají, problémy se většinou objeví — ať už v podobě bolesti zad, kolen nebo ztráty motivace,“ dodává Polívka.

Malá skupina, víc individuální práce. A hlavně omezený počet míst

Velkou výhodou kurzu je práce v menších skupinách. „Kapacita kurzu je proto záměrně omezená (20 osob). Díky tomu je možné pracovat s každým účastníkem individuálně, což je při výuce techniky klíčové. V praxi to znamená více zpětné vazby, více oprav chyb a rychlejší posun,“ říká Hana Topolovová z FTVS UK.

MTB, silnice i gravel v jednom balíku

Jednou z výhod kurzu je jeho multi-disciplinární charakter. Účastníci si mohou vyzkoušet techniku v různých prostředích — od asfaltu po šotolinu a trail. Vedle klasických MTB a silničních bloků je připravena i gravel sekce a letošní novinka: základy endura. Právě kombinace různých disciplín pomáhá pochopit širší principy jízdy — například práci s těžištěm, brzdění nebo čtení terénu.

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Součástí programu jsou také semináře zaměřené na

– stabilitu a kompenzační cvičení
– prevenci přetížení
– základy plánování tréninku
– regeneraci a práci s únavou

To jsou oblasti, které hobby jezdci často podceňují, ale které mají zásadní vliv na dlouhodobý progres.

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Lipno terén, který tě něco naučí

Lokalita Lipno nad Vltavou patří mezi nejvhodnější cyklistické oblasti v Česku. Kombinace kvalitních silnic, šotolin a technických trailů umožňuje trénovat různé situace v reálném prostředí. Na jednom místě může jezdec pilovat zatáčky, o pár kilometrů dál vyzkoušet tempo na silnici nebo práci s rovnováhou v terénu. A právě variabilní terén je pro výuku klíčový.

Pro koho to dává největší smysl

Kurz není jen pro závodníky. Naopak — největší posun často zažívají hobby jezdci, kteří už mají něco najeto, ale cítí, že se chtějí posunout dál.

Typicky jde o cyklisty, kteří

– chtějí jezdit jistěji v terénu
– připravují se na závody nebo delší akce
– chtějí předejít bolestem zad či kolen
– hledají nový impuls do tréninku

Kurz může být také inspirací pro ty, kteří uvažují o dalším vzdělávání v oblasti sportovního tréninku na Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Prakticky čtyři dny, které mohou změnit styl jízdy

Méně křeče, víc jistoty

Zlepšení v cyklistice často nepřichází z větší dřiny, ale z lepšího pochopení pohybu. A právě to je hlavní myšlenka kurzu na Lipně. „Chceme, aby si účastníci odvezli dovednosti, které jim zůstanou dlouhodobě. Nejen hezký víkend, ale skutečný posun,“ uzavírá Hana Topolovová.

Protože někdy stačí malá změna — a jízda začne dávat větší smysl. Méně utrpení, víc flow.

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.
Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.
Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Co si odvezeš

– jistější techniku na MTB, road i gravelu
– videoanalýzu, která odhalí chyby, co na kole necítíš
– tipy od profíků v čele s Kristián Hynek a trenérem Petr Polívka
– konkrétní know-how, jak trénovat chytřeji a bez zbytečného přepalování

📅 28.–31. května 2026 | Lipno nad Vltavou
🎯 MTB | ROAD | GRAVEL | nově i ENDURO základy

⚠️ Počet míst je omezený – kapacita je záměrně malá, aby měli účastníci dost prostoru na individuální práci s trenéry.

Cena od 3600 korun pro studenty, 8500 korun pro veřejnost. Cena zahrnuje kurzovné a 3x ubytování ve stylových apartmánech na Lipně (Lipnolakeresort.cz). Přihlášky na email hana.topolovova@ftvs.cuni.cz

Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Nasedni. Posuň se. Jezdi s hlavou, nejen na watty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Obědy v závodce, Šuměnky, Rekord a Juno. Co jsme jedli a pili za socialismu

Ilustrační snímek

Neznali jsme hypermarkety, restaurace rychlého občerstvení, ani e-shopy nebo rozvoz jídla na objednávku. Jak jsme v socialistickém Československu obědvali ve školce nebo v práci, kde jsme nakupovali...

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve...

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá...

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů....

Satén, krajka i viditelné prádlo. Objevte nejvíc sexy trend letošního jara

Saténové topy, krajková negližé, korzety a viditelné podprsenky patří k vůbec...

Saténové topy, krajková negližé, korzety a viditelné podprsenky patří k vůbec největším trendům letošního jara – ovládly jak přehlídková mola, tak sociální sítě. A takzvaný „boudoir“ trend,...

S dětmi už nelpím na štíhlé postavě, říká Monika Leová. Díky nim jsem bohyně

Influencerka Monika Leová.

Z televizního studia do rodinné restaurace a z módních přehlídek do legín na mateřské. Influencerka Monika Leová dnes žije jiný život než dřív – a říká, že je v něm víc „doma“. Vypráví o přesunu na...

Víc „cyklistického flow“: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů

Komerční sdělení
Víc „cyklistického flow: Kemp na Lipně učí cyklistiku od základů.

Méně utrpení, víc flow: Na Lipně tě naučí jezdit chytřeji - Čtyři dny v sedle, minimum zbytečných chyb a maximum aha momentů. Kurz Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na Lipno nad...

14. května 2026

Lima, Kurková, Klum. Tito Andílci vynesli své křivky pro Victoria’s Secret

Karolína Kurková. Stala se nejslavnější českou modelkou po roce 2000, získala...

Projít se po mole Fashion Show jako Andílek módní ikony Victoria’s Secret je pro mnohé modelky jednou z nejvyšších met, po které touží. Není divu: pompézní gala večer plný luxusních modelů, hudebních...

14. května 2026

Malý rituál, ale hodně krásy. Užijte si ranní péči a zůstaňte sama sebou

Když věci budete činit s úsměvem, rázem se to podepíše na vaší náladě.

Malé rituály, velký efekt – udělejte si, milé dámy, čas jen pro sebe! Krása totiž nezačíná u make-upu, ale u pocitu, který ze sebe máte. A když je dobrý, je to znát i navenek. Celý den budete zářit.

14. května 2026

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů....

14. května 2026

Dovolená bez starostí? Češi chtějí hlavně klid a jistotu

Komerční sdělení
Dovolená bez starostí? Češi chtějí hlavně klid a jistotu.

Dovolená už dávno není o luxusu a dokonalých fotkách na Instagram. Češi dnes hledají hlavně pohodlí, spolehlivost a služby, díky kterým si odpočine celá rodina. Právě takové dovolené nabízí TUI,...

13. května 2026

Proč nás přitahuje cizí neštěstí? Probudí emoce a umí zvýšit pocit bezpečí

I když se cítíte být skvělá, než vaše kolegyně, kamarádka, nepovyšujte se nad...

Sledujeme kriminální příběhy, čteme o tragédiích a posloucháme historky, ze kterých běhá mráz po zádech. Přitom většina z nás chce žít klidný a dobrý život. Proč nás to tolik táhne ke zlému? Není na...

13. května 2026

Ve vztahu nerozhodují velká gesta, ale těchto pět zdánlivých maličkostí

Ilustrační snímek

Každý vztah funguje hlavně na pocitech. Aby se váš protějšek s vámi cítil dobře, je třeba mu dát najevo, že ho i přes všednost každodennosti skutečně vnímáte. Zároveň potřebuje cítit vaši podporu,...

13. května 2026

Satén, krajka i viditelné prádlo. Objevte nejvíc sexy trend letošního jara

Saténové topy, krajková negližé, korzety a viditelné podprsenky patří k vůbec...

Saténové topy, krajková negližé, korzety a viditelné podprsenky patří k vůbec největším trendům letošního jara – ovládly jak přehlídková mola, tak sociální sítě. A takzvaný „boudoir“ trend,...

13. května 2026

Mozková mlha není lenost. Proč ztrácíte koncentraci a jak vrátit mozku energii

Ilustrační fotografie

Hledáte slova, nedokážete se soustředit na práci, čtení nebo sledování filmu? Máte pocit, že jsou vaše myšlenky jako v husté mlze? Nejste sami. Termín mozková mlha (brain fog) se v angličtině objevil...

12. května 2026

Bílá halenka z módy nikdy nevyjde. Vynesete romantiku, nebo čistý střih?

S krátkým rukávem, cena 1819 Kč

Patří k těm kouskům, které z šatníku nikdy nezmizí, jen se v průběhu času mění. Bílá halenka je zkrátka nehasnoucí hvězda! Tvoří i váš základ šatníku?

12. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obědy v závodce, Šuměnky, Rekord a Juno. Co jsme jedli a pili za socialismu

Ilustrační snímek

Neznali jsme hypermarkety, restaurace rychlého občerstvení, ani e-shopy nebo rozvoz jídla na objednávku. Jak jsme v socialistickém Československu obědvali ve školce nebo v práci, kde jsme nakupovali...

12. května 2026

HYROX: když zjistíte, že zvládnete víc, než jste si myslela

Komerční sdělení
HYROX: když zjistíte, že zvládnete víc, než jste si myslela

Není to jen fitness trend. HYROX ukazuje ženám, že síla nemusí znamenat tlak na výkon, ale větší důvěru v sebe sama. A právě proto si ho zamilovaly i ty, které dřív sport braly jen jako povinnost.

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.