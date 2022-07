Ve velké letní soutěži se spojila s českým výrobcem menstruačních kalíšků a kalhotek Lunacup a společně rozšiřují povědomí o rozmanitosti menstruačních pomůcek. Zapojte se do soutěže a vyhrajte Lunacup pro každou příležitost.

Proč právě menstruační kalhotky LUNA?

Vlastní zkušenost stojí za to! Po zakoupení jakéhokoli Chilly gelu je připravena sleva na e-shop Lunacup, kde je možné využít výhodnější cenu. Slevový kód najdete přímo na obale limitované edice.

Jak se zapojit do soutěže?

Zapojte se do soutěže a vyhrajte barevnou kolekci tří menstruačních kalhotek Lunacup. Každý z devíti soutěžních týdnů budou vylosovány tři výherkyně. Zapojení do soutěže je velmi snadné! Stačí zakoupit libovolný Chilly gel, účtenku nahrát v době trvání soutěže na soutěžní web www.chillysoutez.cz a to je vše! Soutěž trvá do 31. 8. 2022. Do soutěže je možné registrovat účtenky za nákup soutěžních produktů zakoupených od 20. 5. 2022.