Žádná složitá magie – surovinu povaříte ve vodě s octem, ponoříte do ní vejce a necháte barvu dělat svoje. Čím déle, tím sytěji. Někdy to dopadne trochu jinak, než jste čekali. Ale to je na tom právě to nejzábavnější – žádné dvě vejce nebudou stejné.

Základní poměr:

750 ml vody, 2 lžíce octa, vybraná surovina na barvení

Velikonoční barvení vajec? Letos klidně jinak. Klidně ne úplně dokonale!

Jaké přírodní barevné triky můžete zkusit?

Ibišek – asi ho doma zrovna nemáte, ale když na něj někde narazíte, berte ho všemi deseti – prodává se třeba ve zdravých výživách. Stačí jedna hrst sušeného ibišku (cca 10–15 g) a výsledek bude překvapivě temný, téměř až černá barva.

Červená řepa – jistota, se kterou neuděláte chybu. Přirozená červená. Jedna menší nakrájená bulva bohatě stačí.

Kurkuma – krásná žlutá a výrazná už díky 2 lžícím. Pozor, barví všechno, podobně jako řepa.

Lógr z kávy – 5 lžic kávové sedliny (klidně z moka konvičky nebo french pressu) vykouzlí hřejivě hnědý odstín. Vajíčka budou působit jako z vintage filtru a získají jemné „zrníčko“, které jim dodá charakter. Tip: Nemáte doma lógr? V kavárnách jako je Costa Coffee ho rozdávají zdarma.

Borůvky – hrst čerstvých borůvek obarví vajíčka do pastelově šedé s lehkým nádechem do fialova.

Avokádo – slupky a nakrájené pecky ze 3 avokád po delším vaření pustí jemnou, teplou barvu. Někdy hnědou, někdy skoro růžovou. Doporučujeme vařit avokádovou „barvu“ asi hodinu před tím, než v ní uvaříte vajíčko. Zajímavé je, že čím zralejší avokádo, tím výraznější barvu často pustí – další důvod, proč sáhnout po kvalitních plodech. Třeba těch od Titbitu, které dozrávají pomalu a šetrně ve speciálních zrárnách, takže doma už nečekáte, jestli náhodou změknou. Máte tak větší šanci na silnější odstín. Z dužiny avokáda si klidně udělejte smoothie, nebo ji mějte v záloze na „přehlídku natvrdo uvařených vajec“ – rozmačkejte ho s nimi do pomazánky. Trocha hořčice, sůl, pepř a máte hotovo.

Množství surovin si dolaďte podle sebe. Čím víc kurkumy, řepy nebo kávové sedliny, tím víc barvy. Vejce nechejte klidně odpočívat ve sklenici i přes noc. V téhle alchymii neexistuje přesný návod – jen tvoření, pokusy a radost z toho, že letos budou vajíčka opravdu vaše.