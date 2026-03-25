Velikonoce v OREA 2026: tradice, které chutnají i voní

Hosté se mohou těšit na tematické víkendy plné gastronomie, animačních aktivit pro děti i odpočinku ve wellness. A to v prostředí českých hor, lázeňských měst i center velkých metropolí. Program se skládá z velkých i malých momentů: od společných zážitků a her až po nenápadné detaily, které tvoří atmosféru – vůni čerstvé nádivky, ranní kávu bez spěchu nebo překvapení, které čeká na pokoji.
„Nechceme dělat Velikonoce okázalé. Mají být opravdové, zážitkové, s chutí jara, s tradicí a zároveň s lehkostí,“ říká Monika Jančová, marketingová ředitelka OREA Hotels & Resorts. „Velikonoce jsou především svátky rodin s dětmi, a právě pro ně máme spoustu zábavy. Čekají je animační programy s oblíbenou Liškou Eliškou, dětské herny a koutky, půjčovny OREA Discovery s deskovými hrami, VR brýlemi nebo herními konzolemi Nintendo. V každém resortu a hotelu mají Velikonoce jinou podobu, společná je ale atmosféra, ve které se rodiny cítí přirozeně dobře.“
Kde se peče mazanec a servíruje nádivka s výhledem na hory
V horských resortech – například v OREA Resort Horal ve Špindlerově Mlýně nebo v OREA Resort Sklář v Harrachově – se velikonoční víkend nese v duchu prodloužených snídaní a svátečních bufetů. Nádivka, mazanec a čerstvé bylinky jsou samozřejmostí. Ve Skláři navíc hosty čeká speciální velikonoční rotace na bufetu, tematické dezerty ve vitríně i velikonoční instapoint v lobby baru, který láká k jarní fotografii.
Na Šumavě v OREA Resort Horizont a OREA Resort Špičák je jaro cítit i na terase – pokud počasí dovolí, otevře se výhled do probouzející se krajiny. Večer může patřit tematickému menu ve FLAVORS Bar & Restaurant, pletení pomlázek či malování vajíček, nebo jen klidné sklence vína po výletu lesem.
U Brněnské přehrady v OREA Resort Santon dostanou sváteční dny podobu večerních tematických bufetů a jarní nabídky doplněné originálními drinky. Nedělní a pondělní snídaně tu mají pomalé tempo a vůni čerstvého pečiva.
V OREA Resort Devět Skal na Vysočině se Velikonoce nesou v duchu tematického pobytu s velikonočním bufetem, animačním programem a nadílkou pro děti, kterou doplňuje wellness a saunový svět s výhledem do Žďárských vrchů.
Ochutnejte velikonoční lahůdky mezi jeskyněmi a slanou vodou
V OREA Resort Panorama Moravský kras se Velikonoce odehrávají na louce mezi oslíky a králíčky i v hotelové kuchyni. Od 3. do 6. dubna mohou hosté ochutnat tematické velikonoční menu postavené na typických jarních surovinách. Na talíři se objeví velikonoční nádivka s uzeným masem a mladými kopřivami, bramborový krém s medvědím česnekem a ztraceným vejcem nebo risotto bianco s chřestem a hráškem.
Hlavní chod může mít podobu jehněčí rolády plněné kopřivou s batátovým pyré a romanesco nebo konfitovaného králíka s pečenou polentou a holandskou espumou. Menu uzavírá mechový dezert s čerstvým ovocem.
„Velikonoce jsou pro nás hlavně o chuti jara. Hosté se těší na tradice – nádivku, jehněčí, mazanec – ale zároveň očekávají lehkost a sezónní suroviny. Proto jsme menu postavili na medvědím česneku, kopřivách a svěžích kombinacích,“ dodává Monika Jančová.
Panorama přidává i hravější rovinu v podobě jarních drinků – White Bunny s tequilou a kokosovým mlékem, Campari Spritz nebo prosecco. Dětskou variantou jsou Pink Bunny, Skibidi či Karotka s barevnou kombinací džusů a sodovky.
Mezi výletem do Punkevních jeskyní, koupáním ve vyhřívaném slaném bazénu a návštěvou mini zoo tak jaro dostává i svou chuťovou podobu.
Vyrazte odpočívat do lázní nebo na skvělý brunch do města
V Mariánských Lázních – v OREA Spa Hotel Cristal, OREA Spa Hotel Bohemia a OREA Spa Hotel Palace Zvon – mají Velikonoce klidnější tempo. Tematické bufety od čtvrtka do pondělí, čokoládové překvapení na pokoji, velikonoční á la carte nabídka v Bohemii i zelené cappuccino nebo latté jako hravý detail. Večer může na Cristalu patřit DJ produkci, na Palace Zvonu hudebnímu večeru či tiché procházce kolonádou.
Pražská OREA Hotel Pyramida nabídne velikonoční bufet „Flavours of Easter“, OREA Hotel Andel’s Prague v restauraci Oscars představí jarní á la carte menu s hráškovým krémem, kukuřičným kuřátkem s kopřivovou nádivkou či mrkvovým dortem a SenSa Restaurant velikonoční brunch, kde se tradice potkají s moderním pojetím kuchyně Nikkei.
Vyberte si, kde letos prožijete Velikonoce podle svého gusta
Velikonoce 2026 v OREA jsou o detailech, které dávají smysl – o menu, které chutná jako jaro, o mazanci, který ještě voní z trouby, o drinku, který připomíná slunce. O wellness, relaxu, svačinách na výlet i ranní kávě od baristy. A o tom, že místo, kde je lidem dobře, je na dosah.