Velikonoce s výhledem na Prahu

První jarní paprsky slunce si nejlépe užijete s dobrým jídlem a krásným výhledem na Prahu. A míst, kde se tyto dvě věci potkávají tak přirozeně jako v Tančícím domě, není mnoho. Architektonická ikona na Rašínově nábřeží, která letos slaví 30 let, zve během Velikonoc na sváteční menu inspirované jarními chutěmi.
Restaurace Ginger & Fred působí i přes ruch nábřeží jako klidná oáza v samém srdci centra. Právě tady mohou rodiny během velikonočních svátků zpomalit a užít si společný čas. Velikonoce mají totiž zvláštní schopnost přivést k jednomu stolu všechny generace – někdo si přijde pro dokonalý výhled na Prahu a moment hodný sdílení na sociálních sítích, jiný pro jarní gastronomii a někdo jednoduše proto, že je celá rodina pohromadě.
Velikonoční menu nabídne například uzeného sivena s křepelčím vajíčkem, králičí krém s medvědím česnekem, grilované jehněčí kotletky se špenátovým pyré nebo pomerančovo-mrkvový mousse s rebarborou.
A pokud někdo přijíždí do Prahy na Velikonoce za rodinou nebo přáteli, může svůj sváteční pobyt stylově završit i nocí přímo v Tančícím domě. Hosty zde přivítají velikonoční amenities na pokoji, které hned při příjezdu navodí sváteční atmosféru, a ráno na ně čeká speciální velikonoční snídaňová nabídka v restauraci Ginger & Fred. Stačí pak už jen společně vykročit objevovat Prahu, která se právě probouzí ze zimního spánku.
Hotel v Tančícím domě; Rašínovo nábřeží, Praha
