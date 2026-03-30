Velikonoce na lyžích. Proč ne?

Sjezdovek je zde tolik, že nemáte šanci je všechny zdolat ani za týden. A otevřené jsou až do 6. dubna. Ubytovat se můžete v penzionu i v luxusní pětihvězdě. Naší jednoznačnou volbou je rodinný ski in ski out hotel Berghof s lanovkou přímo přede dveřmi. Hotel je kategorie čtyři hvězdy superior, ale přesto se zde budete cítit jako doma. A to nejen díky vzdušnému designu a plápolajícím krbu, ale zejména díky neuvěřitelně milému personálu, o který pečuje rodina Rettenwender, která hotel od roku 1965 vede. Jezdí sem hlavně sportovci, takže smoking nechte doma. Naopak nezapomeňte plavky, které se ve wellness o rozloze čtyři tisíce metrů čtverečních budou hodit. Najdete zde tři bazény, vířivku a rozsáhlý saunový svět. Největším zážitkem je plavání ve střešním bazénu, odkud můžete pozorovat zasněžené vrcholky hor. Relaxovat potom můžete v některé z designových odpočíváren, u krbu, nebo na venkovní terase. Smějí sem pouze dospělí, což slouží k maximálnímu odpočinku. Děti se mezitím vydovádí v kids clubu, který funguje až do půl deváté večer. Nechybí široká nabídka masáží a procedur, při kterých se používají výhradně místní produkty. Hotel nabízí moderní fitness a našlapaný sportovní program včetně pravidelných lekcí jógy a pilates.
A že v hotelu skvěle vaří? To už asi tušíte. V ceně pobytu je pestrý snídaňový bufet a večer vás čeká menu o čtyřech chodem. Pokud by vám to nestačilo, k dispozici je ještě bufet se širokou nabídkou salátů, sýrů a zmrzliny. Objednat si ale můžete také cokoliv z lístku. Děti zde mají speciální koutek, kde nechybí jejich oblíbené pochoutky včetně pizzy. Gourmeti by neměli minout finediningovou restauraci Medusa. K dobrému jídlu samozřejmě nechybí dobré víno, jehož zde mají plný sklep. Potěší i široký výběr kvalitních vín po skleničce. Večer zakončete na baru 1965. Za kulturou i nákupy můžete vyrazit do Salzburgu, města, kde je Mozart všudypřítomný. Rande s ním si můžete dát při víkendových koncertech v muzeum DomQuartier, které se skládá z rezidence, katedrály a arcidiecéze sv. Petra zapsané na světovém dědictví UNESCO.
Jediný problém této hotelové extraligy je, že zde zapomenete na čas. Rezervovat můžete na hotel-berghof.com.