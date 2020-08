A přestože se mnoho zákazníků vrací na Dinner in the Sky opakovaně, nejkrásnější je tento zážitek úplně poprvé. Stejně jako v minulých letech se zábavná gastronomická plošina usídlí v Riegrových sadech, odkud je nádherný výhled na historické centrum Prahy. A to hned na první tři víkendy v září. Nejprve od čtvrtka do neděle, pak dvakrát klasicky od pátku do neděle.



Přípravu menu dostala na starost dvojice šéfkuchařů: mladá kuchařská hvězda Lea Skálová, finalistka MasterChef a ostřílený chef Dalibor Navrátil. Novinku představují také molekulární koktejly – třeba překvapení připomínající alkoholovou panna cottu.

Večeře v oblacích se zapojila i do dobročinných aktivit a spojila se s Nadačním fondem Kapka naděje. Výtěžek hostiny půjde na podporu Nadačního fondu, který založila Vendula Pizingerová. Vstupenky na tuto „Dinner“ budou v prodeji na e-shopu nadačního fondu a v oblacích se účastníci setkají se známými osobnostmi a se zakladatelkou fondu: „Doufáme, že benefiční prodej vstupenek na tuto akci bude úspěšný a že se tam potkáme s řadou skvělých lidí“, věří Jan Fischer, ředitel Nadačního fondu Kapka naděje.

A jak večeře či oběd v oblacích probíhá? Dvaadvacet hostů usedne kolem prostorného stolu na speciální pohodlná křesla, ke kterým je každý připásán bezpečnostními pásy. Poté je plošina vyzdvižena do vzduchu, kde šéfkuchař servíruje buď tříchodový oběd nebo o jeden chod bohatší večeři. K tomu se podává sklenka bublinek a posléze bílého či červeného vína.



Oběd v oblacích stojí 1740 korun, za večeři hosté zaplatí 3380 korun. Výjimečným zážitkem je večeře při západu slunce, která vyjde na 3795 korun. Koktejly v oblacích stojí od 1190 korun.

Romantická a současně gastronomická atrakce Dinner in the Sky se pořádá ve 40 zemích světa a zúčastnily se jí už desítky tisíc hostů. Na webových prague.dinnerinthesky.cz stránkách můžete zakoupit dárkové poukazy či si zarezervovat konkrétní termíny.