Večer plný nečekaných chuťových kombinací?

Patrik Gémeš je autorem populárního food projektu @patrikplates, založeného na spontánní, jednoduché otázce, která je přitom nečekaně osobní: „Kdybych ti mohl uvařit jedno jídlo, které by to bylo?“ Odpověď se okamžitě mění v akci, kdy Patrik vaří, v co nejkratším čase se vrací za danou osobností s hotovým pokrmem a celý proces zaznamenává. Divákům tak nabízí nejen pohled do kuchyně, ale i do chutí, preferencí a emocí lidí, se kterými se potkává.
Pro projekt VEEV ONE X si Patrik jako parťáka vybral zpěvačku Elisabeth Kopeckou, pro kterou uvařil speciální jídlo inspirované jednou z nových příchutí. „Mangový salát s krevetami, který Elisabeth ochutnala ve videu na mém Instagramu, jsme se rozhodli představit i hostům večera. Chtěl jsem, aby viděli a mohli si vyzkoušet, jak příprava mých jídel funguje,“ uvedl Patrik.
Párování unikátních chutí se tak stalo základem konceptu večera, který Patrik vytvořil. Hosté mohli ochutnat čtyři netradiční pokrmy, vždy napárované se speciálními koktejly. Ty si nevybírali podle slovního popisu chutí, ale intuitivně, na základě momentálního rozpoložení. Pomáhaly jim čtyři abstraktní kartičky navržené samotným Patrikem, které fungovaly jako vizuální vodítka a podporovaly osobní, pocitové rozhodování.
„Mým cílem bylo vytvořit pro hosty nečekaný zážitek, ve kterém se chuť, vůně a atmosféra propojí do jednoho celku. Na realizaci gastronomické části jsem spolupracoval s profesionály z restaurace Alma,“ popsal designér koncept, který se díky této synergii rozvinul do precizní, a přitom stále autentické podoby.
Celým večerem pak provázel herec a zpěvák Šimon Bilina, o hudební atmosféru se postaral DJ Josef Baierl. Prostoru dominovala instalace designéra Iva Jedličky. Místo určené k servírování proměnil v jeviště pro představení jednotlivých chutí. Reliéf připomínající chuťové vrstvy plynule navazoval na vizuál akce a stal se tak, přirozenou součástí scénografie večera.
Unikátní byly také skleněné talíře, ty Ivo vytvořil speciálně pro tuto akci foukáním skla do forem z ovoce. Díky tomuto procesu si uchovaly jeho jemnou texturu a fungovaly jako otisk, nesoucí charakter jednotlivých chutí. Talíře byly umístěny na vrcholcích reliéfní struktury a podpořeny stříbrnými platformami, jež podtrhovaly charakter objektu.
Hosté si mohli na místě nechat své zařízení personalizovat gravírováním s motivy odkazujícími na nové příchutě. Odnášeli si tak nejen zážitek, ale i graficky limitovanou památku na večer plný chutí, zážitků a designu. Gravírování bude k dispozici také na vybraných prodejnách IQOS do konce dubna.
VEEV ONE
BIO Patrik Geméš
Patrik Gémeš je grafický designér a autor unikátního gastro konceptu @patrikplates na Instagramu, ve kterém propojuje spontánnost, vaření a osobní setkání. Je známý svým populárním kulinářským projektem založeným na jednoduché, ale nečekaně osobní otázce: „Kdybych ti mohl uvařit jedno jídlo, které by to bylo?“ Bez příprav a scénáře vaří lidem jídla na přání, v krátkém čase se vrací s hotovým pokrmem a celý proces zaznamenává. Ve své tvorbě klade důraz na autenticitu, práci s chutí a momentem, díky čemuž nabízí nejen pohled do kuchyně, ale i do preferencí, emocí a příběhů lidí, se kterými se potkává.
Zeptali jsme se:
1. Z čeho si vycházel při návrhu konceptu pro tuto spolupráci?
Inspirovali mě nové příchutě VEEV ONE X. Ve spolupráci s barmanem a šéfkuchařem restaurace Alma jsme vymysleli čtyři netradiční drinky, které jsme doplnily o jídla, která také vycházejí z konceptu nových příchutí. Hosté v rámci večera, kde byly tyto příchutě představeny, se mohli podívat a připojit k výrobě jednoho z nich, konkrétně mangového salátu s krevetami.
2. Na čem aktuálně pracuješ?
Dále vytvářím svá videa na Instagram, plus doplňuji další podle nového konceptu, kde nevařím lidem já, ale šéfkuchaři známých restaurací vaří pro mě. Dávám tak prostor představit lidi, kteří pracují v kuchyni a ukázat jejich umění.
3. Kdyby se role obrátily a někdo se zeptal tebe, jaké jídlo by ti mohl připravit, co bys řekl?
Obecně mám nejradši poctivé a chutné jídlo, spíš takový comfort food. Když se mě někdo zeptá spontánně, první, co mi vždycky naskočí, je kulajda nebo dobrý guláš. Prostě klasika, která zahřeje a vrátí tě domů. Ale když nad tím chvíli přemýšlím, miluju i věci jako vitello tonnato, dobré mexické jídlo nebo ramen. Takže upřímně – asi bych se neuměl rozhodnout jen pro jedno. Záleží spíš na náladě než na receptu.
4. Kdybys mohl uvařit jídlo nějaké známé osobnosti, kdo by to byl?
Určitě Jamie Oliver, Action Bronson… a kdyby to ještě šlo, tak Anthony Bourdain. Ten mě hodně ovlivnil v tom, jak o jídle přemýšlím. Ale obecně je pro mě důležitější něco jiného – aby si to jídlo člověk fakt vychutnal a dokázal ho ocenit. Vařím raději pro někoho, kdo z toho má radost, než jen pro známé jméno.