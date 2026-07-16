Ve Svatém Vavřinci nemusíte řešit, co budete s dětmi dělat zítra.

Letní program ve Vavřinci začíná hned po snídani a často končí až večer. „Aparthotel Svatý Vavřinec nabízí služby jako hotelový resort, jak je známe od moře a odlišuje se tak od řady běžných hotelů,“ vysvětluje Lenka Hrubá, ředitelka Aparthotelu Svatý Vavřinec.
75 důvodů, proč si Svatý Vavřinec přes prázdniny užít
Během letních prázdnin nabídne Svatý Vavřinec 75 aktivit pro ubytované hosty. Jde o animační programy pro děti, ranní a večerní jógu, otužování v přehradě, živou hudbou v restauraci i oblíbené večery Malování se sklenkou bublin. Chybět nebudou ani speciální gastronomické eventy z řady Vavřincovo Gastroléto.
„Ani letos v létě se u nás nestihnou nudit děti ani rodiče. Mám velkou radost, že se nám znovu podařilo připravit pestrý program, který je až na výjimky pro ubytované hosty zdarma. Velmi se těším hlavně na 4 sobotní dny Vavřincova Gastroléta plné chutí z celého světa, které vždy doplníme speciálním programem pro děti, tak aby měli rodiče čas si pochutnat a jejich ratolesti prostor si pohrát,“ říká Lenka Hrubá
Vavřincovo Gastroléto
Čtyři soboty během letních prázdnin budou patřit světovým chutím. Začneme v Česku, respektive přímo ve Vavřinci. Právě zde si totiž můžete celoročně zajít na kvalitní hovězí z podkrkonošské farmy Basařovi. „Maso si ve Vavřinci sami staříme a pak ho připravujeme na X-oven grilu a uhlí z mangrovníkového dřeva. Tato kombinace dokáže zachovat masu jeho unikátní chuť a vůni. Během první zastávky Vavřincova Gastroléta tak budou moci návštěvníci ochutnat to nejlepší, co X-oven gril nabízí,“ říká Lenka Hrubá.
Druhá zastávka tohoto tradičního gastronomického festivalu nás zavede do Asie a není divu, vždyť právě asijský street food patří i v Česku k těm nejoblíbenějším. Při třetí zastávce nabídne Vavřincovo Gastroléto poctivé domácí housky, omáčky i skvěle dochucené burgery, BBQ žebra i křupavá křídla. Se čtvrtou zastávkou zavzpomínáme na dovolenkové středomořské chutě.
O všechny čtyři zastávky Vavřincova Gastroléta se postará šéfkuchař restaurace Vavřinec Patrik Trubačík, který stojí i za novým stálým menu restaurace. Patrik Trubačík sbíral své zkušenosti hlavně v zahraničí, podílel se na otevření dvou steakových restaurací v Česku a je specialistou na práci s X-oven grilem. Každý termín Vavřincova Gastroléta bude doplňovat speciální bezplatný program pro děti a o hudební doprovod se postará rezidentní DJ A.Exnar.
Vavřincovo Gastroléto 2026
· 18. 7. Letní grilovačka pod Sněžkou
· 25. 7. Chutě Asie ve Vavřinci
· 8. 8. American BBQ night
· 22. 8. Středomořské delikatesy
Svatý Vavřinec – perfektní řešení i pro špatné počasí
Aparthotel disponuje skvělým zázemím. Děti mají k dispozici tři herny o celkové rozloze přes 150 m² - teenager lounge s PlayStation, fotbálkem a šipkami, moderní VR hernu i koutek pro menší děti hned vedle restaurace. Ve vnitrobloku je pro hosty Aparthotelu k dispozici také venkovní hřiště.
Zatímco děti objevují nové zážitky, rodiče mohou relaxovat v Krkonošském wellness se saunami, vířivkou i privátní vířivkou. Zajít si mohou i na masáže, které jsou nově doplněné o terapii červeného světla. Ráno a večer si mohou zacvičit jógu, nebo si jednoduše dopřát chvíli klidu a dobrou kávu na venkovní terase.
Ve Vavřinci jako doma
Kompaktní studio pro páry, apartmán s jednou ložnicí pro rodinu s dítětem, nebo apartmán se dvěma, třemi nebo čtyřmi 4 ložnicemi pro velké rodiny, které si chtějí i na dovolené dopřát soukromí. Ve Vavřinci si můžete vybrat z různých velikostí apartmánů, ale dopřát si i luxus, který nabízí ty prémiové - s privátní vířivkou či saunou na pokoji.
Rodiče dětí ale ocení i další praktické vychytávky. Samozřejmostí jsou plně vybavené kuchyně s nádobím, hrnci, myčkou, ale i pračkou. Všichni hosté pak uvítají obchod s čerstvými potravinami hned u recepce - to pro případ, že už se nikomu po celodenním programu nechce do restaurace na večeři.
Do Svatého Vavřince můžete samozřejmě vzít i svého čtyřnohého člena rodiny. Na pejsky po příjezdu čeká welcome balíček, s dekou na gauči, miskou, ručníčkem na tlapky, dárkem a tipy na několik tras, ideálních pro venčení.
15 atrakcí na dosah ruky včetně Sněžky s 30% slevou
Přímo za hotelem najdete bobovou dráhu, dětský park Lemurie s obřími skluzavkami a trampolínami i lanové centrum Monkey park. Pro případ deštivého počasí je za hotelem k dispozici bowling s dětskými dráhami. V okolí jsou 4 letní lanovky včetně té kabinkové na Sněžku. Ubytovaní hosté Svatého Vavřince mají 30%slevu na jízdné na tuto lanovku.
Jen kousek je to i na Černohorské rašeliniště, na Herní krajinu Pecka, na 60 km koloběžkových tras i na Stezku korunami stromů, která letos ožila díky dvěma medvědům Alici a Michalovi. Stezku tak doplnila nová Medvědí stezka, ale i vysuté trampolíny nebo tobogán.
Na vstupech na hlavní atrakce východních Krkonoš lze ušetřit až 70 % ceny díky EnjoyCard, zvýhodnění jízdence SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC platné na 3 lanovkách a 10 atrakcích.
Díky poloze Aparthotelu Svatý Vavřinec přímo v centru Pece pod Sněžkou to mají hosté blízko do přírody i za zábavou. Vychutnat si léto plné rodinné pohody a zážitků nebylo nikdy jednodušší. I díky pestrému programu během celého léta doporučujeme rezervovat co nejdříve. Termíny se rychle plní.
Více na www.svatyvavrinec.cz