Skořice, hřebíček či muškát provoní Vánoce, ale prospějí i vašemu tělu

Část 1/5

Leckdy stačí už jen závan vůně vanilky či skořice a najednou se možná cítíte stejně, jako když jste coby malá holka plná napětí očekávala příchod Ježíška. Tolik vůní, tolik světýlek, tolik lesku. Sváteční atmosféra.

Vůně, jak potvrzují aromaterapeuti, vás provázejí celým životem a během okamžiku dokážou probudit dávno zapomenuté vzpomínky či přivolat zpátky to, co jste prožila.

Je to tím, že čichové vjemy, na rozdíl od těch zrakových, nejsou přijímány v mozku, jak by se dalo předpokládat, ale v limbickém systému. A to je soubor mozkových struktur, který zpracovává emoce a je funkčně spojený právě i s čichem.

Nos dešifrátor

Pronikne-li do nosu nějaké aroma, aktivuje se v něm třicet milionů čichových buněk, které dovedou rozšifrovat svými řasinkami i nejmenší molekuly daného podnětu. Jestliže je to známý pach, vyšlou nervové impulzy do limbického systému. Ten na zprávu zareaguje odpovídajícím způsobem a například u příjemných vůní vyvolá vylučování hormonů štěstí. To vše se odehrává ve zlomku sekundy a zcela nezávisle na rozumu.

Vůně mají také svůj léčivý účinek – na tělo i duši. Pozastaví stres, odplaví únavu, vyvolají radost. Jak to tedy s těmi vánočními vůněmi je?