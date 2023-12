Prožijte Vánoce v pohodě. Víme, jak sladit představy s realitou

Ano, o Vánocích přece musí být všichni šťastní! Vždyť celá domácnost je vypulírovaná, cukroví nazdobené a stromeček obsypaný dárky svítí o sto šest. Taková idylka je znakem spokojené rodiny, na což jsou citlivé hlavně ženy, které se snaží jakékoliv spory, komplikace či nejrůznější nehody rychle zahladit. Ne vždy se to ale povede.

Zvlášť když se u svátečního stolu setkává více generací najednou a každá z nich má své představy o oslavě Vánoc...

Od stolu se nevstává

„Štědrý večer je pro mě vždycky stres. Musím připravit spousty jídla a ještě navíc ředit někdy nahuštěnou atmosféru u svátečního stolu. Děda s babičkou jsou totiž „stará škola“. Byli naučeni, že od štědrovečerní tabule se nevstává. Jenže vysvětlujte to malým dětem, které ani nedojedí rybu a už nedočkavě vyhlížejí Ježíška,“ zoufá si mladá maminka Alena.

Náš tip: Sladit potřeby celé rodiny je náročné. Proto odborníci doporučují uspořádat předvánoční rodinnou poradu, kde by si všichni vyjasnili, co od Vánoc očekávají, a udělali si tak společný plán. Během ladění představ by se měly vyřešit i sporné body, například o dodržování tradic. Někomu jsou vánoční rituály příjemné, jiného spíše obtěžují. Proto by se rodina klidně mohla rozdělit na dvě skupinky a každá pak prostě naplnila svou představu.