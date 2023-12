Vánoce jsou obdobím lásky, sdílení a radosti

Dárky mohou mít různou podobu, někdo dává přednost klasickým hmotným, jiní preferují zážitky. Ty si však lze vytvořit společně právě během Vánoc, které běžné hektické dny zpomalí a my máme možnost posílit vzájemné pouto s našimi blízkými. A začít můžete už v době adventní, protože třeba příprava vánočního cukroví nebo výzdoby znamená chvíle naplněné zábavou a kreativitou, které se meze nekladou.

Zážitky vám nikdo nevezme

Jestliže patříte do skupiny těch, kteří sice mají rádi vánoční atmosféru, ale nějaké přípravy s těmito svátky spojené již méně, jděte na to jinak. Vydejte se společně na koncert nebo pěkný výlet, například vánoční trhy v městečkách, která ještě nejsou tak turisticky známá, mají své kouzlo. Některé památky se zahalují do vánočních dekorací a jejich atmosféru si máte možnost užít ať už při speciálních programech nebo prohlídkách. A pokud jde o dárky, pak zážitek v podobě wellness pobytu, voucheru na vysněný kurz, případně nějaký zážitek plný adrenalinu potěší mnohdy víc než další kabelka.

Předsevzetí, která vydrží

S koncem roku přemýšlíme nad tím, v čem chceme pokračovat nebo co chceme změnit v novém roce. I když nám častokrát ambice vydrží jen po omezenou dobu, možná právě tohle je moment zamyslet se nad krokem, který přinese dlouhodobou změnu. Zvlášť pro kuřáky, kteří se dlouhodobě potácí v cyklu přestávání a opětovného návratu k cigaretám, je nástup nového roku velká výzva. Pro ty, kteří se chtějí zbavit cigaret, ale nedokáží se vzdát nikotinu, je tu možnost přejít na bezdýmné zařízení. Pro ně, nebo i pro jejich blízké, kterým chtějí pomoci v přechodu na lepší alternativu k cigaretám, je tu limitovaná edice IQOS ILUMA STARDRIFT. Hvězdná limitovaná edice zaujme holografickými vzory inspirovanými vesmírem a hvězdami. Toto bezdýmné zařízení využívá revoluční technologii indukčního ohřevu bez nahřívací čepele a nutnosti čištění. Při jeho použití nedochází ke spalování, zařízení produkuje pouze aerosol, který je bez zápachu a obsahuje výrazně méně škodlivých látek. Edice STARDRIFT nabízí tři variace od prémiové ILUMA PRIME až po zařízení „vše v jednom“ ILUMA ONE. Tento exkluzivní kousek se v prodeji objeví až v předvánočním čase, tedy 4. 12. tohoto roku.

Potěší i pomohou

Dnešní technologicky vyspělá doba umí zjednodušit život pomocí nejrůznějších chytrých zařízení. Může se jednat o hodinky nebo i domácí spotřebiče, které lze ovládat pomocí mobilního telefonu. Knihomolům udělá radost čtečka, s níž budou mít celou knihovnu stále s sebou.

Vánoce jsou časem dávání, i když však dárky potěší, společně strávený čas, láska a pozornost jsou vždy nejvíc. Zanechávají v našich srdcích ty nejkrásnější pocity a zážitky, z nichž můžeme čerpat nejen celý následující rok.