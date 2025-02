Valentýn v resortech Orea – láska, která hřeje a baví

Právě taková atmosféra vládne v OREA resortech, kde se o vás postarají s něhou a péčí, na niž budete ještě dlouho vzpomínat. Vždyť co by mohlo být krásnějšího, než si darovat čas a vzájemnou pozornost?

„Naši hosté si k nám jezdí odpočinout a načerpat energii. Ale především sem přijíždějí za zážitky, které jim vydrží v srdci. Valentýn je jedinečná příležitost, jak si společně vychutnat kouzlo přítomného okamžiku,“ říká Monika Jančová, marketingová ředitelka OREA Hotels & Resorts. A přesně o to v OREA jde – vychutnat si svět kolem sebe i vzájemné chvilky plné blízkosti.

Prožijte romantiku a gurmánské dobrodružství

Čas pro sebe začíná už ráno, kdy se nemusíte budit na budík, ale spokojeně se protáhnete v pohodlné posteli, vyrazíte na snídani s pečivem čerstvě vytaženým z pece a rozmanitou bufetovou nabídkou. A po příjemně pomalém ránu? Můžete se třeba vydat do hotelového wellness, kde se uvolníte v bazénu, vířivce nebo sauně. Nebo se necháte rozmazlit pod šikovnými rukama masérů. Stačí si jen vybrat podle svého gusta.

Před procházkou romantickou krajinou si připravíte svačinový balíček podle vlastní chuti a potřeb. A až se pak vrátíte čeká vás v hotelových restauracích svět vynikající gastronomie – ať už dáváte přednost tematickým bufetům, pizze vytažené přímo z pece nebo byste chtěli vyzkoušet čerstvé lahodné sushi.

„Byl to pro nás úplně jiný Valentýn, než jsme kdy zažili – klidný a přesto plný zážitků. Nezapomenutelná procházka v horách, odpočinek ve wellness a pak romantická večeře. Cítili jsme se jako v pohádce,“ vypráví Petra, proč tráví s partnerem v OREA resortech každého Valentýna.

Valentýnské dárky? Nepřemýšlejte a kupte je za 2 minuty

Pokud tápete, co darovat na Valentýna, není lepší volbou než poukaz do jednoho z OREA Hotels & Resorts. Je to pozvání do světa, kde čas utíká pomaleji, stres neexistuje a ráno vám z pod dlaní voní čerstvá káva. O tohle kouzlo přece nechcete svou drahou polovičku připravit. Zkuste to letos jinak – darujte zážitek, který prostě nic nepředčí.

Valentýn v OREA je o lásce v každé podobě: lásce k dobrému jídlu, zaslouženému odpočinku, toulkám krajinou i k člověku, se kterým chcete tyto vzácné chvíle sdílet. Načerpejte zde inspiraci, obnovte své síly a vraťte se domů s úsměvem, který vám na tváři vydrží ještě dlouho poté.