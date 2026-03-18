V kuchyni nejde o ego, rozhoduje tým a důvěra

Pro šéfkuchaře OREA Resortu Santon Adama Fiedlera ale nejde o osobní triumf. Vnímá ho spíš jako potvrzení, že poctivá práce, respekt k lidem a schopnost naslouchat mají v náročném provozu skutečný význam. V rozhovoru mluví otevřeně o cestě k manažerské roli, o vedení týmu i o tom, že za úspěchem se vždy skrývá pokora.
Co pro vás osobně znamená ocenění Mladý manažer roku 2025?
Je to pro mě obrovská čest a zároveň závazek. Ocenění ale nevnímám jako osobní úspěch – vidím v něm hlavně práci a nasazení celého týmu. Je to výsledek systematické práce a toho, že každý člen týmu dělá svoji část nejlépe, jak umí. Beru ho zároveň jako potvrzení, že práce a změny, do kterých jsme se v OREA Resortu Santon pustili, mají smysl.
Které změny měly u hostů největší úspěch?
Důležitou roli hrál kompletní refresh tematických bufetů, větší důraz na sezónní suroviny a zavedení nových procesů v kuchyni. Přidali jsme více živého vaření a začali víc pracovat s lokálními dodavateli.
Velký úspěch měly italské večery a speciální menu. Hosté ocenili i vylepšenou sladkou sekci snídaní.
Pojďme se vrátit na začátek. Na pozici Executive Chefa v OREA Resortu Santon jste nastoupil bez předchozí hotelové praxe. Jaké to pro vás bylo?
Ano, měl jsem pouze restaurační zkušenosti. Byla to pro mě úplně nová výzva a musel jsem se naučit spoustu věcí od začátku. Zároveň se ale potvrdilo, že víra v jasná pravidla a přátelskou atmosféru funguje.
Kuchaři musí vidět, že jejich práce má dopad. Mladé lidi motivuje růst, uznání a možnost tvořit. A právě kreativita je to, co nejvíc baví i mě samotného – práce se starými, tradičními recepty, které převádím do moderního pojetí. Když vznikne jídlo, které má ducha klasiky, ale působí svěže a současně, je to skvělé.
Hodně mě naplňuje i to, když vidím, jak se náš tým posouvá a každý roste v tom, co umí. Nejnáročnější je udržet konzistentní kvalitu každý den, zvlášť při plné kapacitě nebo nárazových akcích. Gastronomie je krásná, ale tempo je vysoké – právě tahle kombinace je výzva.
V čem je práce v resortu u Brněnské přehrady specifická?
Je tu jiná skladba hostů než ve městě – víc rodin, víc volnočasových hostů a velkou roli hraje sezónnost. Resort musí být flexibilní a zvládat nárazové kapacity. Zároveň ale prostředí přehrady dává práci krásný kontext.
Jaké gastronomické trendy jsou vám nejbližší?
Mám rád jednoduchost, čistou chuť a kvalitní suroviny. Lehčí kuchyně, moderní pojetí klasiky a důraz na čerstvost se snažíme přenášet i do bufetů. Nechci, aby bylo jídlo složité – chci, aby bylo dobré, poctivé a srozumitelné.
Jak přistupujete k lokálním surovinám a udržitelnosti?
Je to pro mě přirozená součást práce. Když to dává smysl, bereme suroviny od dodavatelů z okolí. Dbáme na minimální plýtvání, správné skladování a efektivní využití surovin. Udržitelnost pro nás není slovo, ale praxe.
Jaké momenty podle vás odlišují OREA od konkurence?
Je to kombinace přátelského přístupu, důrazu na detail a rozmanitých týmů, které mají energii a chuť dělat věci dobře. Nejde jen o jídlo, ale o celkový zážitek, atmosféru a způsob, jakým hostovi vyjdeme vstříc.
Na co jste v posledním roce nejvíce hrdý?
Na svou rodinu, která mě drží v rovnováze a dává mi prostor tu práci dělat naplno. A také na stabilní a rozmanitý tým, který táhne za jeden provaz. Tým je moje druhá rodina – každý den spolu řešíme výzvy a díky nim má moje práce smysl. Bez nich by to ocenění nebylo. Jsem vděčný i za důvěru a podporu, kterou dostávám.
Úspěch Adama Fiedlera zapadá do širší strategie OREA Hotels & Resorts, která dlouhodobě staví na systematické práci s talenty, mentoringu, interním vzdělávání a prostoru pro vlastní iniciativu. Síť cíleně podporuje mladé profesionály i rozvoj leadershipu prostřednictvím programů OREA TALENTS a OREA Manažerský program, založených na sdílení praxe a reálných projektech s přímým dopadem na provoz hotelů. Ocenění tak není izolovaným úspěchem jednotlivce, ale potvrzením, že investice do lidí, jejich růstu a schopnosti převzít odpovědnost přinášejí konkrétní výsledky – v kvalitě týmů i ve spokojenosti hostů.
Velikonoční králičí hřbet s bramborovou plackou, mladým špenátem a medovými vlasy
Suroviny (4 porce)
Bramborová placka
600 g brambor (varný typ B); 1 menší cibule; 2 stroužky česneku; 1 vejce; 1 lžíce hladké mouky+; sůl, čerstvě mletý pepř; majoránka (jemně, volitelně); přepuštěné máslo nebo olej na smažení
Mladý špenát
150–200 g mladého listového špenátu; 1 stroužek česneku; máslo; sůl
Rolovaný králičí hřbet
2 králičí hřbety (vykostěné); dijonská hořčice (jemně); čerstvé bylinky (tymián, petržel); sůl, pepř; olivový olej; máslo na zatažení
Medové vlasy
100 g cukru; 2 lžíce tekutého medu; pár kapek citronové šťávy
Postup
1. Králičí hřbet
Nejdřív si vezmeme králičí hřbet, lehce ho naklepeme, osolíme a opepříme. Potom ho jen jemně potřeme dijonskou hořčicí a posypeme nasekanými bylinkami. Maso si srolujeme do pevné rolády a stáhneme provázkem nebo potravinářskou fólií, aby drželo tvar.
Na pánvi si rozehřejeme olivový olej, roládu zprudka zatáhneme ze všech stran, přidáme kousek másla a necháme ho krátce napěnit. Potom maso přesuneme do trouby a dopečeme při 140 °C zhruba 12–15 minut podle tloušťky. Po vyndání necháme maso asi pět minut odpočinout a až potom ho krájíme na plátky.
2. Bramborová placka
Nejdřív si nahrubo nastrouháme brambory a lehce z nich vymačkáme přebytečnou vodu. Přidáme jemně strouhanou cibuli, česnek, vejce, trochu mouky, osolíme, opepříme a dáme špetku majoránky. Všechno jen krátce promícháme.
Na pánvi si rozehřejeme přepuštěné máslo a ze směsi tvoříme menší, spíš silnější placky. Smažíme je z obou stran dozlatova, aby byly křupavé na povrchu a uvnitř hezky vláčné.
3. Mladý špenát
Na troše másla si nejdřív krátce rozvoníme nasekaný česnek. Přidáme mladý špenát a necháme ho jen zavadnout. Osolíme až nakonec, případně zakápneme kapkou citronu. Špenát má zůstat svěží a zelený.
4. Medové vlasy
Do rendlíku si dáme cukr, med a pár kapek citronu a zahřejeme, dokud nevznikne světle jantarový karamel. Jakmile má správnou barvu, sundáme ho z ohně. Pomocí vidličky nebo metličky z karamelu táhneme jemné „vlasy“ na pečicí papír a necháme je ztuhnout.