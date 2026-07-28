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V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Komerční sdělení   10:00

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla | foto: Archiv ArtMoment

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Zapomeňte na štětce, podle kterých se musí malovat „správně“. V novém ArtLabu v Brně vznikají obrazy pomocí balónků, odstředivé síly nebo kyvadla. Kreativní zážitek, který si užijí i ti, kdo tvrdí, že neumějí malovat.

Malování už dávno nemusí znamenat stát před stojanem a pečlivě vést štětec po plátně. Pokud vás láká tvořit, ale odrazuje vás představa, že na to „nemáte talent“, možná vás nadchne nový koncept ArtLab, který otevřel své první stálé studio mimo Prahu – právě v Brně.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla
V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Nový prostor značky ArtMoment najdete jen pár minut od Mendlova náměstí na adrese Václavská 237/6. Nabízí zážitkové malování, které bourá zažité představy o tom, jak vzniká obraz. Místo klasických technik si tu můžete vyzkoušet pouring art, malování pomocí kyvadla, odstředivé síly, cákání barev nebo třeba praskání nafouknutých balónků. Každý obraz je díky tomu naprostý originál a stejně důležitá jako výsledek je i radost z celého procesu.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Za konceptem stojí česká značka ArtMoment, která už šest let dokazuje, že tvořit může opravdu každý. Za tu dobu jejími kreativními zážitky prošlo více než 35 tisíc lidí a nabídka se rozrostla na více než třicet různých workshopů ve 28 městech po celé republice.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Brněnský ArtLab navazuje na úspěšný pražský koncept, ale přináší jednu velkou výhodu – nejde o jednorázové akce v kavárnách, ale o stálý prostor, kam lze přijít téměř kdykoli. Stačí si rezervovat termín, vybrat velikost plátna, oblíbené barvy a techniku. O vše ostatní se postarají lektoři, kteří poradí s postupem, ale nechají dostatek prostoru vlastní fantazii.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Nový ateliér je určený jednotlivcům, párům, rodinám s dětmi i partám přátel. Oblibu si získává také jako originální místo pro oslavy nebo firemní teambuildingy, protože společné tvoření přirozeně propojuje lidi a zároveň nabízí možnost odnést si domů vlastnoručně vytvořené dílo.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

Otevření ArtLabu v Brně provázela uvolněná atmosféra plná hudby, tvoření i hostů z řad médií a influencerů, kteří si jednotlivé techniky sami vyzkoušeli. A právě osobní zážitek je tím, na čem celý koncept stojí – nejde o to vytvořit dokonalý obraz, ale užít si čas, pustit uzdu fantazii a na chvíli vypnout od každodenního shonu.

V Brně otevřel ArtLab. Malování tady nezná pravidla

ArtLab Brno má otevřeno každý den od 13 do 20 hodin. Rezervaci je možné vytvořit na webu www.artmonent.ct/artlab-brno.

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Témata: ArtMoment

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