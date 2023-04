Toxická úzkost. Nenechte se zahnat do kouta, pomoci může i příroda

Nic ale není tak jednoduché, jak se zdá. Obzvláště u psychiky, která je opravdu křehká. Je proto důležité umět odlišit úzkost od úzkostné poruchy. Ta trvá příliš dlouho, je velmi intenzivní a výrazně ovlivňuje kvalitu života. Takové úzkostné poruchy trápí až deset procent populace a zahrnují široké spektrum projevů. Často ovlivňují také spánek, který je pak nekvalitní.

Nelehká období

Zažili jsme několik náročných let. Pandemie, válečný konflikt a následně energetická a inflační krize. To vše jsou silně stresující faktory. Každý z nás potřebuje v životě pocit bezpečí a jistoty, finančního zabezpečení a v neposlední řadě kontakt s blízkými, což nám bylo třeba během pandemie odpíráno. Ambulance se doslova plnily pacienty, kteří se předtím nijak psychiatricky neléčili.

Psychiatrička Darina Hrabovská to upřesňuje: „U mladších lidí jde spíše o úzkostné poruchy, u starších se jedná o poruchy paměti a pozornosti. Také se nám začali vracet do ordinací pacienti, v kteří již byli stabilizovaní a pandemie je vrátila v zpátky do depresivních la nebo úzkostných stavů.“

Způsoby léčby

Neléčená úzkost má významný dopad na kvalitu života. Pokud není léčena, dochází časem ke zhoršení stavu.

V terapii úzkostných projevů se uplatňuje zejména psychoterapie, antidepresivní a anxiolytická léčba. Nejčastěji předepisovanými léky proti úzkosti jsou benzodiazepinová anxiolytika. Farmakoterapie úzkosti, zejména pokud jde o dlouhodobé užívání anxiolytik, však bývá zatížena vedlejšími účinky a rizikem rozvoje závislosti.

V časném stadiu, respektive při dostatečně rychlém podchycení problému se doporučuje nejdříve sáhnout po fytofarmaku, tedy léku na přírodní bázi. Sami pacienti preferují takové léky, které jsou nenávykové, dobře snášené a nezpůsobují denní ospalost.

Přírodní levandule

Lidé se pokoušejí zvládat úzkost pomocí rostlin odedávna. Nejrychleji působícím anxiolytikem je inhalačně užívaný nikotin, rychlý anxiolytický účinek jeví alkohol. To ovšem nejsou zrovna ideální látky jak z hlediska dopadu na zdraví, tak samozřejmě nehodící se vzhledem k závislosti.

Jako první pomoc lze v lékárně zakoupit např. fytofarmakum Lavekan, jehož účinnou látkou je esenciální olej extrahovaný z květů levandule úzkolisté. Tato zázračná bylina snižuje dráždivost nervů podobně jako při léčbě migrén nebo neuropatických bolestí. Nesnižuje pozornost a nemá nepříznivý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Extrakt z levandule je tak vhodným lékem na zvládání úzkostných neuróz včetně psychosomatických potíží, např. zažívacích problémů, nevolnosti, nespavosti či různých bolestí bez objektivního nálezu při vyšetření.

Když příroda nezabírá

Psychická onemocnění provází řada společenských předsudků, které lidem brání navštívit odborníky, i když cítí, že problém sami nezvládnou. Pokud máte více než dva týdny soustavně depresivní náladu, kvůli níž se izolujete, jste neustále smutní, nejste schopni se radovat z věcí, které vás doteď těšily, špatně spíte a nemůžete se soustředit na práci či studium, je načase to začít řešit s lékařem.