V první řadě je třeba zmínit, že se absolutně nemáte za co stydět. Ač bohužel, tak jde o zcela běžnou záležitost. To celé má na svědomí kvasinka Candida albicans. Kvasinky obecně jsou všudypřítomné a daří se jim obzvláště v teplém a vlhkém prostředí. Neznamená to však, že jediným spouštěčem vaginální mykózy je tzv. syndrom nepřevlečených mokrých plavek. Mezi další příčiny patří např. hormonální změny, zvýšená konzumace cukrů, nošení nevhodného prádla, užívání antibiotik, nachlazení a další. V případě těhotenství (kdy v ženském těle dochází k nemalým hormonálním výkyvům) je pak na vině vyšší hladina estrogenů, která změní pH pochvy a vaginální mykóza je tak velmi častým nevítaným společníkem a lze se proti tomu bránit jen velmi těžko.

Byť jde o nepříjemné onemocnění, o miminko se bát nemusíte, protože je chráněno uzavřeným děložním čípkem. Léčba většinou trvá 3-5 dní. Díky novince Canesten GYN 1/den vaginální měkká tobolka je možná i jednorázová aplikace, která zacílí přímo v místě původu infekce. Svou novou formou vaginální tobolka poskytne pohodlnou aplikaci, aniž by byla drážděna citlivá sliznice. Ale pozor, těhotné ženy nesmí používat aplikátor. Způsobů, jak vaginálním mykózám předcházet je několik – pravidelná hygiena (přehnaná hygiena je však na škodu), vhodná životospráva s minimem cukrů a podpora posílení imunity. Žena se také musí smířit s tím, že se mykózy velmi rády vrací. Není tak od věci doplnit svou domácí lékárničku právě o vaginální tobolky, abyste i v době vánočních svátků, kdy mají obchody a lékárny velmi omezený provoz, mohla co nejdříve zakročit. Rovněž je třeba informovat svého ošetřujícího gynekologa.

