Užijte si léto s bublinkami Cava Non Plus Ultra

Opalovací krém, bazén, kraťasy nebo třeba žabky. To vše jsou symboly horkého letního počasí, které je konečně tady. Užijte si tyto dny s oblíbenými bublinkami Cava z rodiny Codorníu, Non Plus Ultra Reserva 2018, a dopřejte si chvilku k vychutnání tohoto šumivého zážitku.

Codorníu Cava Non Plus Ultra Reserva 2018 pochází z konce devatenáctého století, první degustátoři mohli tuto specialitu ochutnávat již od roku 1897. Jedná se dokonce o první víno z kategorie Brut Cava v historii. A jelikož se za ty roky stále těší velké oblibě, není divu, že patří mezi nejkvalitnější šumivá vína na světě.

Ve vůni vás okouzlí lehké tóny zralých broskví a šťavnatých zelených jablíček odrůdy Granny Smith, přičemž na závěr vás překvapí nádech čerstvé máslové briošky. Chuť, jak tomu u vín z kategorie reserva bývá, je elegantní, vyvážená s velmi jemným perlením.

Tyto bublinky si nejlépe užijete vychlazené na příjemných 5-7 °C, jedná se proto o dokonalou partii pro nadcházející teplé období.

Codorníu Cava Non Plus Ultra Reserva 2018 můžete pořídit na webových stránkách společnosti Premier Wines & Spirits www.1er.cz za 440 Kč v 0,75l balení.