Únorové pokrmy, které vás nadchnou harmonií chutí

Jak vypadá únor v restauracích Tady chutná?

foto: Archiv Tady chutná!

Přesně tak, jak má: lehce, ale bez dietních depresí. Projekt Libora Vedrala dnes spojuje už čtyři restaurace, ale filozofie zůstává stejná i v roce 2026 – poctivá kuchyně, respekt k surovinám a tým, který ví, proč to dělá.

A letos k tomu přibylo ještě jedno malé, bublinkové vítězství: vlastní Tady chutná Šampaň Blanc de Blancs, Brut, Grand Cru, Bliard Moriset. Ano, čtete správně. Vlastní šampaňské, nový přírůstek do řady vín Tady chutná.

Jak vypadá únor v restauracích Tady chutná?

8. února 2026

