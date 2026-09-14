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Tři ingredience, jeden ikonický drink. Přichází Negroni week

Komerční sdělení   16:00

TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK | foto: Archiv: Warehouse1

Komerční sdělení

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Tři ingredience, výrazná hořkosladká chuť a více než sto let historie. Od 21. do 27. září ovládne bary po celém světě Negroni Week, oslava koktejlové klasiky, která podle Drinks International už pátým rokem vévodí světovému žebříčku.

Negroni bývá označováno za nejdemokratičtější koktejl na světě. Gin, sladký červený vermut a Campari v něm dostávají naprosto stejný prostor, každá ingredience tvoří přesně jednu třetinu. Výsledkem je vyvážená kombinace síly, sladkosti a hořkosti s naprosto nezaměnitelným charakterem.

TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK

Od 21. do 27. září 2026 se dostane do centra pozornosti během Negroni Week, do kterého se každoročně zapojují tisíce barů a restaurací po celém světě.

Z Florencie do celého světa

Historie Negroni sahá do roku 1919, kdy hrabě Camillo Negroni ve florentské Caffè Casoni požádal barmana Fosca Scarselliho, aby jeho oblíbené Americano připravil výraznější a sodovku nahradil ginem. Vznikl tak koktejl, který se během pouhých dvou let rozšířil po celé Itálii i za její hranice.

Recept na klasické Negroni se dodnes drží jednoduchého poměru 1 : 1 : 1. Stejný díl ginu, sladkého červeného vermutu a Campari se promíchá s ledem a podává v nízké sklenici s plátkem pomeranče. Právě Campari je jeho nezaměnitelným červeným srdcem. Protože bez Campari není Negroni.

TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK

Klasika v nových podobách

Jednoduchý recept zároveň nabízí prostor pro kreativitu. Vedle originálu se objevuje například lehčí Negroni Sbagliato s proseccem místo ginu, Kingston Negroni s rumem nebo Boulevardier s bourbonem.

Negroni Week si můžete užít také v Česku

Zapojené podniky po celé republice připravují speciální menu a vlastní interpretace slavného koktejlu. Hosté tak mohou zůstat u osvědčené klasiky, nebo ochutnat autorskou verzi, kterou jinde nenajdou. Seznam zapojených podniků a další informace najdete na webu.

Negroni si lze snadno připravit i doma ze stejných dílů všech tří ingrediencí. Kdo se do míchání pouštět nechce, může sáhnout po již namíchaném Campari Negroni Ready to Enjoy, které stačí nalít do sklenice s ledem. Vše potřebné najdete na warehouse1.cz

TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK

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Tři ingredience, jeden ikonický drink. Přichází Negroni week

Komerční sdělení
TŘI INGREDIENCE, JEDEN IKONICKÝ DRINK. PŘICHÁZÍ NEGRONI WEEK

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