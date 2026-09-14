Tři ingredience, jeden ikonický drink. Přichází Negroni week

Negroni bývá označováno za nejdemokratičtější koktejl na světě. Gin, sladký červený vermut a Campari v něm dostávají naprosto stejný prostor, každá ingredience tvoří přesně jednu třetinu. Výsledkem je vyvážená kombinace síly, sladkosti a hořkosti s naprosto nezaměnitelným charakterem.
Od 21. do 27. září 2026 se dostane do centra pozornosti během Negroni Week, do kterého se každoročně zapojují tisíce barů a restaurací po celém světě.
Z Florencie do celého světa
Historie Negroni sahá do roku 1919, kdy hrabě Camillo Negroni ve florentské Caffè Casoni požádal barmana Fosca Scarselliho, aby jeho oblíbené Americano připravil výraznější a sodovku nahradil ginem. Vznikl tak koktejl, který se během pouhých dvou let rozšířil po celé Itálii i za její hranice.
Recept na klasické Negroni se dodnes drží jednoduchého poměru 1 : 1 : 1. Stejný díl ginu, sladkého červeného vermutu a Campari se promíchá s ledem a podává v nízké sklenici s plátkem pomeranče. Právě Campari je jeho nezaměnitelným červeným srdcem. Protože bez Campari není Negroni.
Klasika v nových podobách
Jednoduchý recept zároveň nabízí prostor pro kreativitu. Vedle originálu se objevuje například lehčí Negroni Sbagliato s proseccem místo ginu, Kingston Negroni s rumem nebo Boulevardier s bourbonem.
Negroni Week si můžete užít také v Česku
Zapojené podniky po celé republice připravují speciální menu a vlastní interpretace slavného koktejlu. Hosté tak mohou zůstat u osvědčené klasiky, nebo ochutnat autorskou verzi, kterou jinde nenajdou. Seznam zapojených podniků a další informace najdete na webu.
Negroni si lze snadno připravit i doma ze stejných dílů všech tří ingrediencí. Kdo se do míchání pouštět nechce, může sáhnout po již namíchaném Campari Negroni Ready to Enjoy, které stačí nalít do sklenice s ledem. Vše potřebné najdete na warehouse1.cz
Pijsrozumem.cz