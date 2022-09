Mnoho lidí přemýšlí o horských výpravách, ale nepodniká žádné kroky k uskutečnění těchto snů. Je všeobecně známo, že několikatýdenní expedice do vzdálených horských masivů vyžaduje náročnou přípravu, a to jak z hlediska vybavení, tak i fyzické kondice. Abyste se však jednou mohli vydat na dalekou expedici, vyplatí se začít už nyní, a to těmi nejjednoduššími výlety. Na začátek svého trekového dobrodružství toho vlastně moc nepotřebujete. Pokud jste ochotni, stačí navštívit dobrý obchod s turistickým oblečením a obuví, abyste si doplnili výbavu pro své první túry v terénu. Při sestavování první sady turistické výbavy je však třeba mít na paměti několik rad.

Obuv

Lehká turistická obuv, která vypadá téměř jako sportovní běžecká obuv, je skvělá pro začátek. Jsou ideální na kratší jednodenní túry. Tyto modely nabízí každá významná outdoorová značka. Například společnost Salomon boty dámské vyvíjí s ohledem na použití v terénu i na moderní styl. Obuv tohoto výrobce je proto často volena pro pěší turistiku na stezkách. Boty tohoto typu jsou lehké a nabízejí vynikající tlumení, což se projevuje vysokou dynamikou chůze a menší únavou nohou. Takové modely mají obvykle tenký svršek vyztužený pouze v klíčových oblastech. Tenký svršek zajišťuje v létě vysokou prodyšnost. Pokud je nutná ochrana proti vodě, používá se tenká membrána, která chrání vnitřek boty před snadným vniknutím vody. Při výběru obuvi tohoto typu stojí za to věnovat pozornost tomu, aby měla vhodnou podrážku. Vzorek musí být vhodný pro použití v různém terénu, aby poskytoval dostatečnou trakci, ať už v trávě, na kamenité cestě nebo na kamenech.

Klasické trekové boty dámské se silně polstrovaným svrškem jsou potřeba pouze při delší túře s těžkým batohem. V tomto případě je nutná odpovídající stabilizace kotníku. Kromě toho jsou trekové boty vyrobeny ze silnější kůže, takže svršek je vysoce odolný proti poškození. Většina trekových bot je také vybavena nepromokavou membránou, takže jsou ideální do deštivých podmínek.

Oblečení pro pěší turistiku

Na začátku našeho trekového dobrodružství se hodí jakékoli oblečení pro fyzickou aktivitu. S přibývajícími kilometry však zjistíte, že takovému oblečení něco chybí. Tehdy se vyplatí zajít do specializovaného outdoorového nebo turistického obchodu, abyste si doplnili pohodlné a mimořádně univerzální trekingové oblečení. Obvykle se skládá z několika vrstev oblečení. První z nich je tradičně funkční spodní prádlo, které zajišťuje optimální tepelné podmínky. Další vrstvou je obvykle mikina. Dámské turistické mikiny obvykle kombinují vysokou funkčnost se skvělým designem. Díky tomu lze bundu úspěšně používat nejen na stezce, ale i v každodenním životě. Kromě toho vám účinnou ochranu před větrem poskytne nepromokavá bunda nebo softshellová bunda. Dobře zvolené oblečení vám zaručí pohodlné podmínky pro turistiku bez ohledu na počasí.

Turistické vybavení

Výbavu doplňuje batoh a vybavení potřebné na cestu. Na prvních pár výletů postačí základní sportovní batoh, do kterého se vejde bunda pro případ srážek, něco k jídlu, láhev s vodou nebo termoska s čajem. Na několikadenní výpravu se stanem se však musíme připravit mnohem více. Kromě samotného stanu budete potřebovat spacák, karimatku, vařič na přípravu jídla, čelovku pro cestování ve tmě a mnoho dalších věcí. To je však zcela samostatné téma, se kterým se jistě podrobně seznámíte, jakmile vás turistika v horách zcela vtáhne!

Zdroj foto 1: NDAB Creativity / Shutterstock.com / Zdroj foto 2: Inside Creative House / Shutterstock.com / Zdroj foto 3: soft_light / Shutterstock.com