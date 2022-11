Najít zajímavé golfové resorty světa není snadný úkol. Každý z nás má rozdílné požadavky. Debi Dopitová je mladá golfistka, „milovnice greenu“, která postupně poznává jednotlivé resorty a přináší své podněty a postřehy. Jde o jistou formu inspirace pro vaše golfové výlety. Pojďme si dnes představit další – Prosper Golf Resort Čeladná (The New Course).