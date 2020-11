Plnoautomatický kávovar Philips Series 5400 s mléčným systémem LatteGo

Žádná složitá příprava ani následná údržba. Tahle letošní novinka připraví obdarovanému nebo obdarované prvotřídní kávu jediným dotykem, bez pocintání do ní přidá našlehanou mléčnou pěnu, poté se sama propláchne a její mléčný systém LatteGo posléze vyčistíte pod tekoucí vodou během 15 vteřin. Plnoautomatický kávovar Philips 5400 Series s mléčným systémem LatteGo umí připravit až 12 kávových nápojů, umožní doladit sílu nebo objem nápoje a vybranou variantu uložit do paměti napříště. O dokonalou kvalitu vody se stará vodní filtr AquaClean, díky kterému nemusíte kávovar odvápňovat až do 5000 šálků. Více na www.philips.cz/lattego.

Sonický zubní kartáček Philips Sonicare DiamondClean nové generace

Darujte zdravý úsměv! Tenhle sonický kartáček odstraní až 10krát více plaku než kartáček manuální, zároveň je ale k zubům a dásním velmi šetrný. Dokonce dokáže sám ohlídat, jestli se na něj během čištění netlačí příliš, a také upozorní svého majitele, až nastane čas vyměnit kartáčkovou hlavici za novou. Kartáček je kompatibilní se všemi hlavicemi Philips Sonicare a uživatel má na výběr ze tří intenzit a čtyř režimů čištění: klasického, důkladného, masáže dásní nebo režimu pro bělejší zuby. A pokud ho propojí s aplikací Philips Sonicare, získá o svém čištění detailní přehled. Více na www.philips.cz/sonicare.

Bezdrátový tyčový vysavač Philips SpeedPro Max Aqua 3v1 8000 Series



Tenhle vysavač dokáže uklidit celý dům za polovinu času. Umožňuje totiž vysávat a vytírat zároveň, a díky vysokému výkonu to zvládne i v režimu turbo, aniž by v průběhu práce potřeboval nabít. Na odolnější skvrny lze vypustit více vody sešlápnutím pedálu, a když se do mopu přidá kapka čisticího prostředku, podlaha se zbaví až 99 % bakterií. Univerzální 360° hubice zachytí až 99,7 % nečistot při každém záběru, zvládne i úklid pod nízkým nábytkem a díky LED osvětlení posvítí i na to nejmenší smítko. Tenhle tyčový vysavač tak plnohodnotně nahrazuje klasický model a poskytuje ještě řadu funkcí navíc, zároveň můžete využít i 45denní garanci vrácení peněz. Více na www.philips.cz/speedpromax-aqua.

Prémiový multifunkční zastřihovač Philips řady 7000 14v1

Dopřejte svému partnerovi, otci nebo bratrovi přístroj, který mu umožní pohodlně pečovat o vousy, vlasy i chlupy po celém těle. Kovový zastřihovač s technologií DualCut bez hřebenu mu vytvoří čisté linie kolem okrajů vousů nebo vlasů, případně zastřihne chloupky na těle na minimální délku. Součástí balení je i osm hřebenů a s pomocí holicího strojku na tělo si pohodlně a bezpečně oholí i ty nejcitlivější partie. Přesný holicí strojek pak doladí okraje tváře, brady nebo krku a kovový zastřihovač vytvaruje linie plnovousu nebo bradky. Zastřihovač lze používat ve sprše i nasucho. Více na https://www.philips.cz/c-m-pe/stylery-na-oblicej-a-pece-o-vzhled/zastrihovac-14-v-1.

Domácí IPL ošetření Philips Lumea

Pokud hledáte opravdu osobní dárek pro ženu, vsaďte na domácí IPL ošetření, které ji zbaví chloupků až na 6 měsíců. Philips Lumea chloupky nevytrhává, ani neholí, ale pomocí světelných pulzů (IPL) je uvádí do přirozeného klidového stavu, během kterého vypadnou a jejich další růst se výrazně zpomalí. Ošetření nebolí, nezůstává po něm nepořádek a je bezpečné, protože působí jen na kořínky chloupků, a nikoliv na pokožku. Čtyři speciálně tvarované nástavce navíc umožňují pohodlné a přesné ošetření větších i menších nebo hůře dostupných partií a s intenzitou ošetření pomáhá inteligentní senzor SmartSkin. Více na www.philips.cz/lumea.

Ruční napařovač oděvů Philips Steam&Go



Tenhle praktický dárek využije téměř každý: třeba ráno, když pospíchá do práce a potřebuje odstranit záhyby ze saka a šatů. Případně přes den během pracovního shonu, kdy je před schůzkou zapotřebí vyhladit košili. A také na cestách poté, co vyndá pomačkané oblečení z kufru. Práce s tímto ručním napařovačem je velmi pohodlná a snadná. Nepotřebujete žehlicí prkno, oblečení stačí pověsit na ramínko nebo jej položit na postel. Napařovač se nahřeje během 45 vteřin a poté bezpečně vyhladí každou žehlitelnou látku, aniž by ji spálil. Zároveň se nemusíte obávat ani mokrých skvrn. Navíc si poradí i s jemnými materiály, atypickými střihy a odstraní i nepříjemné pachy a bakterie. Více na www.philips.cz/naparovace-odevu.

Čistička vzduchu Philips Dual Scan

Čistý vzduch je důležitý nejen pro seniory, děti, astmatiky nebo chronicky nemocné, ale i pro lidi zdravé. Pokud totiž dlouhodobě dýcháme škodliviny, škodíme tím své imunitě a zaděláváme si na řadu dalších zdravotních problémů. Tahle čistička dokáže díky dvěma extrémně přesným senzorům skenovat ve vzduchu v místnosti jak škodlivé částice, tak škodlivé plyny, a to 1000krát za vteřinu. Pokoj o velikosti 20 m2 díky tomu vyčistí během 6 minut a díky několikastupňové filtraci v čele s HEPA filtrem si poradí s částicemi od velikosti 3 nanometrů – tedy menšími, než je nejmenší známý virus včetně viru chřipky H1N1. A nabízí i extra tichý noční režim. Více na www.philips.cz/dualscan.

Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL Smart Sensing

Umožněte obdarované duši vařit rychleji, zdravěji a chutněji. Tahle horkovzdušná fritéza jí umožní připravit zvolený typ jídla jediným stisknutím tlačítka, a to s minimem oleje nebo zcela bez něj, protože ke smažení využívá horký vzduch. Stačí si zvolit některý ze Smart Chef programů na kuřecí paličky, celé kuře nebo hranolky, a smart senzor potom automaticky nastaví teplotu a čas přípravy. Díky okamžitému zahřátí a technologii proudění vzduchu bude jídlo hotové 1,5krát rychleji než v troubě, součástí balení je i kuchařka a všechny odnímatelné části jdou mýt v myčce. Více na www.philips.cz/airfryer.

