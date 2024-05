Ukliďte si domov a uspořádejte si život. Pár tipů, jak začít

Stále jste v jednom kole, doma se vám kupí nepořádek a vy propadáte pocitu, že nic nezvládáte? To je, bohužel, realita mnohých z nás. To, jak se cítíte a v jakém prostředí žijete, je totiž propojené víc, než si myslíte. A vzájemně se to ovlivňuje.

Cesta ke klidné, vyrovnané mysli, vede přes uspořádanou domácnost. Samozřejmě se nedá tvrdit, že u všech lidí existuje rovnítko mezi stavem mysli a uklizeným domovem. Někdo se cítí skvěle i v chaosu, jiný zase může mít naklizeno, a přesto na tom není psychicky dobře.

Nicméně již mnohé studie prokázaly, že je zřejmá souvislost mezi naším duševním rozpoložením a prostředím, které nás obklopuje. Stačí si osvojit pár drobných vychytávek, jak si věci jednoduše zařídit podle sebe, a vše začne lépe fungovat.

Postupujte pomalu

Patříte do skupiny lidí, kteří berou úklid jako nutné zlo a velké zásahy je děsí? Pak si naplánujte krátké úklidové bloky. Možná vás samotnou překvapí, co se dá stihnout během pouhých patnácti minut.

Skvělý způsob, jak si uspořádat prostředí kolem sebe, představuje i postupné zařazení některých rituálů. Vstáváte ráno s tím, že stlát postel je zbytečná práce? Děláte chybu. Zkuste to změnit, tato naprostá drobnost vám totiž pomůže hezky začít den.

Skvělý pocit během chvíle získáte, jakmile si uklidíte pracovní stůl, budete se tak lépe soustředit na práci. Jestliže je pro vás stůl takto na začátek velkým projektem, postupujte zásuvku po zásuvce. Také pomáhá stanovit si na každý den jednu věc, kterou budete dodržovat. A je při tom úplně jedno, jestli půjde o mytí umyvadla, úklid kuchyňské linky, rychlé oprášení poliček nebo třídění prádla na praní.

Zkuste novou metodu

Ve chvíli, kdy se rozhodnete udělat si ve své domácnosti i mysli opravdu generální úklid, můžete zkusit způsob používaný japonskou specialistkou na úklid Marií Kondo. Ta doporučuje postupovat po kategoriích. Například si uklidíte nejprve oblečení, poté knihy, kosmetiku a postupujete k menším a menším věcem. Vše, co má sentimentální hodnotu, si necháte na konec, protože jde o kategorii, u které se zaseknete nejdéle.

Nejde totiž pouze o to věci přerovnat, ale také se jejich velké části zbavit. Vše, co jen zabírá místo, zatěžuje váš život a nedělá vás šťastnými, musí pryč. Proč? Protože v momentě, kdy si zorganizujete materiální věci, odrazí se to na celkové kvalitě vašeho života. V čistém vzdušném bytě bez zbytečností se budete cítit lépe.

Najděte své lepší já

Mezi další benefity úklidu patří, že se soustředíte na přítomný okamžik. Pokud vaše mysl začne někde bloudit a zabývat se věcmi, které vás trápí, usměrněte ji. Výborně tímto způsobem rozvíjíte mindfulness, tedy praxi věnovat pozornost danému okamžiku bez jakéhokoliv posuzování. Vyčistíte si mysl a zlepšíte náladu.

A to ještě není všechno, obyčejný úklid domácnosti dokáže i zvýšit sebevědomí, po jeho dokončení totiž budete mít pocit úspěchu. Tato činnost se dá navíc přirovnat i ke sportovnímu výkonu, i při ní se uvolňují endorfiny, hormony štěstí.

Tvrzení, že náš vnější svět vždy ovlivňuje náš vnitřní svět a naopak, zkrátka platí beze zbytku. Zároveň však mějte na paměti ještě jednu důležitou věc: pořádek znamená pro každého trochu něco jiného, ne každý potřebuje mít oblečení srovnáno podle barev a v úhledných komíncích. I tady je důležitá vzájemná tolerance.