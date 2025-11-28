Tipy na dárky, které zlepší chuť i kvalitu vody

Vadí vám chlór v kohoutkové vodě? Nebo řešíte tvrdost vody? Tyto přístroje udělají radost každému, kdo chce pít zdravě nebo řeší citlivou pokožku.

Vodní automat Philips ADD5962BK

Pomocí filtrace, která funguje na bázi aktivního uhlí a pryskyřice, odstraňuje z vody chlór, mikroplasty, těžké kovy, pesticidy, dusičnany, teflon a také vodní kámen. Výsledkem je výrazně lahodnější chuť vody, než má ta z kohoutku. Vodní automat Philips ADD5692BK ale také umí vodu ohřát, vychladit nebo do ní přidat bublinky – jeho součástí je i sodovkovač, u kterého si můžete nastavit intenzitu perlení. Během několika vteřin také vodu ohřeje na požadovanou teplotu (na výběr máte ze 7 nastavení) a objem (volit můžete ze 6 variant). Automat zároveň vodu ochladí a funkce můžete i kombinovat.

Doporučená cena vodního automatu Philips ADD5962BK je 10 990 Kč.

Vodní automat Philips ADD6921DG/10

Z vody odstraní škodliviny až do velikosti 0.0001 µm a přes jeho filtraci na bázi reverzní osmózy a přírodního proteinu Aquaporin projde jen čistá H2O. Byl otestován na 110 typů nečistot včetně PFOA (teflonu), léků, dusičnanů, chloru, mikroplastů nebo bakterií a filtruje v šesti stupních, přičemž ten poslední, minerální filtr, dodává do vyčištěné vody důležité minerály (vápník, hořčík, draslík a sodík). Během několika sekund vodu ohřeje na požadovanou teplotu – vybírat můžete ze 6 nastavení teploty, přičemž nejvyšší je 100 °C, tedy skutečný bod varu. Automat vodu zároveň i vychladí. Nastavit si také můžete požadovaný objem vody, případně si napustit nádobu na filtrovanou vodu, kterou můžete uložit do lednice. Součástí balení jsou dvě tyto nádoby.

Doporučená cena automatu na vodu Philips ADD6921DG/10 je 19 990 Kč.

Výrobník sody Philips GoZero ADD4902BK

Milujete bublinky? Nezatěžujte přírodu plastovými lahvemi. S výrobníkem sody Philips GoZero si vyrobíte vlastní bublinky: stačí jej naplnit vodou, otočit a stisknout. Zároveň vám umožní přizpůsobit intenzitu sycení podle sebe a můžete jej používat kdekoliv, protože k provozu nepotřebuje elektřinu. Jedna bombička CO2 vyrobí až 60 litrů perlivé vody, a když je výrobník sody v provozu, bezpečnostní ventil automaticky uvolňuje tlak uvnitř lahve. Philips GoZero ADD4902BK neobsahuje BPA a o tom, že už je voda dostatečně naperlená, vás informuje zabzučením.

Doporučená cena výrobníku sody Philips GoZero je 1 998 Kč.

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1516

Vaše pokožka i vlasy také ocení vodu očištěnou od chlóru, rezu, pesticidů nebo zápachu. Filtr této sprchové hlavice čistí vodu výrazně lépe než granulované aktivované uhlí a vybrat si navíc můžete ze tří proudů: tlakového pro obnovu unavené pokožky, jemného pro příjemnou masáž obličeje a smíšeného proudu pro oplachování celého těla. Sprchová hlavice obsahuje 116 mikrotrysek, takže ze sprchování budete mít ten správný požitek i při nízkém tlaku vody v potrubí nebo během období vysoké spotřeby vody. Mikrotrysky jsou vyrobeny z kvalitního tekutého silikonu odolného vůči trhání a snadno je vyčistíte prsty. Hlavici lze také snadno rozebrat a filtr vyměnit.

Doporučená cena sprchové hlavice s filtrem Philips ASH1516CH je 849 Kč.

Více najdete ZDE.

