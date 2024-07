Čokoláda, nebo vůně? Najděte si svou dokonalou relaxační techniku

Co si pro vás hvězdy připravily na druhý prázdninový týden? Blížence čeká odpočinek, Panny vyřeší vztahové i komunikační potíže a Štíři by si měli naordinovat psychohygienu.

Mnoho lidí se dnes a denně snaží co nejvíc vyhovět požadavkům okolí. Společenské konvence a zvyklosti je svazují víc než pevné řetězy. Jenže pak ztrácí pojem o tom, kdo jsou oni sami a jaké jsou...

Je léto, teplo až horko, moc vrstev na sobě nemíváme a tím spíš si můžeme pohrát s výběrem oblečení, barev, laděním a kombinováním. Módní trendy nabízejí určité styly, vybírejme podle toho, co nám...

Jak na pleť podle věku. K mladým ženám patří barvy, ke zralým jemnost

Je to věda, protože každá pleť i každý věk chce své. Co vám stačilo ve dvaceti, už ve čtyřiceti zdaleka nevyhovuje. Poradíme vám, na co se v péči o pleť zaměřit tak, aby vypadala mladistvě a byla...