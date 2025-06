Tip na dárek za vysvědčení, který nezklame

Oblíbený pořad Extrémní proměny sleduje třináct dobrovolníků, kteří po letech boje s těžkou obezitou drasticky hubnou. Leckoho může napadnout, co se s tělem a hlavně kůží člověka po tak velkém úbytku...

Horké letní dny se blíží mílovými kroky a s nimi i jeden specifický úkaz: muži s obnaženými hrudníky. Většina z nás je bere jako běžnou součást městské i vesnické scenerie – což není dobře. A to z...

Slavné krásky padesát plus, které jsou ve skvělé kondici

I po padesátce jsou některé slavné ženy v perfektní kondici a mají tělo jako před desítkami let. Nic ovšem není zadarmo a za vším stojí dřina a odříkání. Podívejte se do galerie, co vše dělají tyto...